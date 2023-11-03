Музыкальный фестиваль Best Music Fest стартовал в Дубае

Фото: РМГ

Дмитрий Маликов

В Дубае стартовал масштабный музыкальный фестиваль Best Music Fest, организованный «Русской Медиагруппой» совместно с BIM Group. Подготовка к мероприятию заняла насколько месяцев, рассказала основательница компании BIM Group, певица Анастасия IVKA.

Ранее РМГ проводила фестиваль PARUS. Best Music Fest — его логичное продолжение. <...> Для Дубая это действительно масштабное событие. Мы сделали формат «Only VIP». Впереди зрителей ждут потрясающие концерты, — пообещала IVKA.

В первый день для гостей фестиваля выступили Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Любовь Успенская, Татьяна Плаксина, Дмитрий Маликов, Ханна и Bahh Tee&Turken. Как отметил Дмитрий Маликов, Best Music Fest — это лучший фестиваль, который собрал весь цвет российской поп-музыки.

Дубай — мощный город с самыми передовыми технологиями. Поэтому здесь такой невероятный звук, свет, организация — все на высоте. Мне импонирует атмосфера зала фестиваля. По-моему, самое прекрасное времяпрепровождение — это именно такой вечер, — подчеркнул артист.

В рамках пятидневного фестиваля на его сцене уже выступили Instasamka, Mot, Artik&Asti и другие российские знаменитости. Ожидаются выступления Эмин, Jony, Bahh Te&Turken. и DJ Smash, а в заключительный день фестиваля — 5 ноября — пройдет шоу с участием Филиппа Киркорова, Полины Гагариной, Димы Билана и группы «Земляне».

Ранее лидер группы «Земляне» и владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев подчеркнул, что знаменитости, которые уехали из России после начала СВО, потеряли и Родину, и аудиторию. По его мнению, их место в шоу-бизнесе быстро займут другие исполнители.