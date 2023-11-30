Одно из главных событий года в музыкальной индустрии — вручение «Золотого граммофона» «Русского радио» — прошло в «Крокус Сити Холле», куда собрался весь цвет отечественного шоу-бизнеса. Кто-то из артистов получал статуэтку далеко не в первый раз — Дима Маликов, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и многие другие знаменитости, а кто-то — впервые, например Хабиб.
В беседе с NEWS.ru исполнитель песни «Ягода-малинка» отметил, что «это невероятная мечта» для него как человека, который работал в полиции, но «хотел заниматься музыкой и пошел за своей мечтой». Он призвал всех верить в себя и не сдаваться на пути к цели.
В рамках концерта генеральный директор «Русского радио» Владимир Киселев вывел на сцену участников специальной военной операции. Он напомнил, что именно военные являются героями сегодняшнего дня, призвал не забывать об этом. Многотысячный «Крокус» стоя приветствовал военных. Киселев передал им дроны, средства на которые были собраны самими артистами. Николай Басков в интервью NEWS.ru подчеркнул, что одна из миссий культуры сегодня — быть полезными для общества и в первую очередь для СВО и понимание этой новой миссии культуры «рождается прямо сейчас».
Церемония премии и закулисье «Золотого граммофона» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Виктория Толстоганова на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Журналист Алена Блин на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Ксения Бородина на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец IVAN на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Елена Север, Юрий Антонов и ЮрКисс на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Юрий Антонов на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Елена Север на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Юлия и Стас Костюшкины на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анастасия Волочкова на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ирина и Денис Клявер на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Хабиб на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущий Иван Чуйков на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Милош Бикович на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Севиль на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Владимир Киселев на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Виктория Лопырева на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Группа «Земляне» на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Сергей Лазарев и Филипп Киркоров на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Виктория Толстоганова и Николай Басков на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Николай Басков на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Любовь Успенская на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Сергей Жуков на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Сергей Лазарев на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Дмитрий Маликов на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Лариса Долина на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Митя Фомин на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мари Краймбрери на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Наталья Подольская на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Dj Groove на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дмитрий Красилов на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Дима Билан на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»