Хабиб впервые получил «Золотой граммофон»: фото с церемонии вручения премии В Москве прошла церемония вручения премии «Золотой граммофон Русского радио»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Хабиб на XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в «Крокус Сите Холле»

Одно из главных событий года в музыкальной индустрии — вручение «Золотого граммофона» «Русского радио» — прошло в «Крокус Сити Холле», куда собрался весь цвет отечественного шоу-бизнеса. Кто-то из артистов получал статуэтку далеко не в первый раз — Дима Маликов, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и многие другие знаменитости, а кто-то — впервые, например Хабиб.

В беседе с NEWS.ru исполнитель песни «Ягода-малинка» отметил, что «это невероятная мечта» для него как человека, который работал в полиции, но «хотел заниматься музыкой и пошел за своей мечтой». Он призвал всех верить в себя и не сдаваться на пути к цели.

В рамках концерта генеральный директор «Русского радио» Владимир Киселев вывел на сцену участников специальной военной операции. Он напомнил, что именно военные являются героями сегодняшнего дня, призвал не забывать об этом. Многотысячный «Крокус» стоя приветствовал военных. Киселев передал им дроны, средства на которые были собраны самими артистами. Николай Басков в интервью NEWS.ru подчеркнул, что одна из миссий культуры сегодня — быть полезными для общества и в первую очередь для СВО и понимание этой новой миссии культуры «рождается прямо сейчас».

Церемония премии и закулисье «Золотого граммофона» — в галерее NEWS.ru.

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