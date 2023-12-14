Певец Колдун рассказал, как Киркоров поил водкой с его фамилией Колдун: Киркоров занимался на Евровидении всем, начиная с аранжировки песни

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Дмитрий Колдун

Филипп Киркоров помогал Дмитрию Колдуну абсолютно во всем на Евровидении, начиная с того, что подарил ему песню, и заканчивая раздачей мерча журналистам, рассказал NEWS.ru белорусский певец. По словам музыканта, водка с его именем пользовалась особенным спросом и сыграла роль в его продвижении.

[Киркоров]занимался полностью, абсолютно всем, начиная от песни, аранжировки, заканчивая костюмами, доставкой, мерчем всевозможным, включая алкоголь, который входил в состав нашего промо-пакета. Водка «Колдун» была доставлена частным самолетом, который, по рассказам Филиппа, еле взлетел — настолько он был загружен, — рассказал Дмитрий Колдун.

По словам Колдуна, водка с его именем имела большое значение для привлечения журналистов на пресс-конференции, особенно утренние, которые пресса, как правило, игнорировала. При этом Колдун добавил, что Киркоров настолько старался ему помочь на Евровидении, что не спал больше, чем все остальные в группе поддержки певца на международном песенном конкурсе.

В 2007 году Дмитрий Колдун занял шестое место на Евровидении, выступая от республики Беларусь. Содействие ему оказывал король российской поп-эстрады Филипп Киркоров. Он подарил ему хит Work Your Magic. Продюсер Виктор Дробыш был против участия Колдуна на Евровидении.

Ранее Дмитрий Колдун высказался в поддержку «голубых огоньков», заявив, что зрителям нужно оставить право самостоятельно выбирать, смотреть эту программу или нет. По его словам, люди, которым нравятся подобные передачи, не должны лишаться возможности посмотреть их в новогоднюю ночь. Он добавил, что «голубые огоньки» — это многолетняя новогодняя традиция, поэтому убирать их из сетки вещания было бы неправильно.