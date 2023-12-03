«Я — конь»: Лолита раскрыла секрет своего успеха в этом году Лолита заявила, что в этом году пахала как конь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Секрет успеха певицы Лолиты Милявской в этом году — напряженная работа в поте лица. Артистка заявила корреспонденту NEWS.ru, что «пахала как конь», и очень устала, хотя и довольна результатом.

Мало кто может похвастаться в этой жизни тем, что в 60 лет находится в чартах на лидирующих позициях. Говорю это с кислой мордой, потому что к концу года устала. Чтобы так было, как мне сказала молодежь, ты много пахала. Да, я пахала много, и поэтому год очень удачный. Это говорит о том, что в 60 лет я конь, — пошутила знаменитость на ежегодном фестивале «Песня года»

Также звезда получила неожиданный подарок от коллеги по эстрадному цеху. Российский певец Филипп Киркоров удивил Лолиту Милявскую подарком от французского модельера Пако Рабана. Он вручил исполнительнице хита «На Титанике» маленькую сумочку через плечо. Миниатюрный аксессуар Pampille серебристого цвета был украшен блестящей бахромой, а в качестве ремешка дизайнеры использовали изящную, тонкую цепочку. Стоимость такой сумки в среднем составляет 50 тысяч рублей.

Ранее Лолита посчитала, сколько лет она находилась в браке с разными мужчинами. Оказалось, что 32 года. Певица сравнила это с тюремным заключением — «32 года ухаживания за мужчиной, готовки, работы на износ и еще на износ у плиты, варенье, консерванты».