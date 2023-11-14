«Считайте, что я отсидела 32 года»: Лолита о пяти браках, мужчинах и России Лолите Милявской исполнилось 60 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита Милявская

14 ноября исполняется 60 лет Лолите Милявской. Артистка прославилась в конце 80-х в качестве солистки кабаре-дуэта «Академия», в котором выступала со своим мужем Александром Цекало. После развода она пустилась в сольное плавание и снискала успех как певица и телеведущая. Ее бурная личная жизнь является объектом пристального внимания публики. А публичные разбирательства с пятым мужем — тренером по сквошу Дмитрием Ивановым (он моложе исполнительницы на 12 лет) — несколько месяцев обсуждали ведущие ТВ-шоу России. NEWS.ru собрал цитаты Лолиты из интервью разных лет о мужчинах, о профессии и об отношениях России и Украины.

«Скучаю ли я по Саше? Упаси Господь!»

— Расставание с Цекало было тяжелым. Но я боялась потерять не брак, а работу. Трудно все начинать заново в 37 лет.

— Если бы не он, я бы не понимала, что такое поэзия. Он так читал Уильяма Джея Смита! Он познакомил меня с нашими выдающимися бардами. Я ему за многое признательна.

— Мужчина с женщиной могут разойтись, пережить, главное тут — потушить амбиции, самолюбие. А вот дуэт — это другое, это бизнес.

— Скучаю ли я по Саше? Упаси Господь! Никогда. Я вообще так устроена, что если когда-то вынесла приговор по-человечески, то в 90% случаев потом никогда не меняла мнение. Потому что сужу по поступкам.

«В браках была 32 года»

— Я посчитала, сколько лет я была в браках: 32 года. Считайте, что я отсидела 32 года. 32 года ухаживания за мужчиной, готовки, работы на износ и еще на износ у плиты, варенье, консерванты... Господи, какое это счастье, когда теперь ухаживают за тобой.

«Я благодарна каждой своей любви»

— Любовь — это когда прекрасно, когда нет ничего болезненного. То, что болезненно, это уже эмоциональная зависимость.

— И да, я благодарна каждой своей любви. Даже когда это была не любовь, а только секс или только страх остаться одной.

«Мне все равно, какая у него задница»

— Так, как я любила собаку, я не любила ни одного предыдущего мужа.

— Мне все равно, как он выглядит: какие у него плечи, какая задница. Я не из тех женщин, которые заводятся на торсы. Знаете, это как поставить галочку — ну, был торс, был на двадцать лет моложе. Галочка, галочка. Мужчины, которые с харизмой и с интеллектом, вот от них мне не оторваться.

«От секса молодеешь»

— Если есть возможность заниматься сексом, им надо заниматься. Когда он с тем, кого ты хочешь и кто хочет тебя, ты получаешь невероятный заряд эмоций. И молодеешь.

— Смысл [жизни] в том, чтобы дожить до старости, имея здравый мозг, и иметь любовников до восьмидесяти, а может быть, и дальше, если, конечно, ты захочешь.

«Свобода — это степень ответственности»

— Я не думаю, что человеческое значение слова «свобода» отличается от профессионального. Потому что свобода — все равно это ответственность. И мне понадобилось очень много лет, чтобы понять, о чем говорили философы. Свобода — это не просто выйти и помочиться в арке, когда ты хочешь. То же самое и в профессии. Свобода — это когда ты владеешь хотя бы образованием, азами и все время совершенствуешься. И это твоя степень ответственности перед зрителем, перед труппой. В свободе нельзя быть безответственным.

«Переплавляю пороки в искусство»

— Да, я порочный человек, но покажите мне того, кто никогда не «возжелал жену ближнего своего», разве это возможно? Но мы, люди творческие, переплавляем свои пороки в эмоции, в искусство.

«Мужчина, которого люблю, умер две тысячи лет назад»

— Есть один мужчина, которого я люблю до сих пор. Я считаю его идеальным. Но он умер 2000 лет назад, это Марк Аврелий. Он потрясающий философ, умнейший полководец и приверженец стоицизма. Это как раз то, что меня последнее время держит на плаву, то, что я пропустила в институте, и то, что я потом осваивала самостоятельно. Это философское течение, которое мне нравится. Он один из тех, кто меня покорил. Если говорить о тех, кто не так давно ушел, то это Фрэнк Синатра. Это не тот мужчина, с которым я жила бы, но мне нравится его история, потому что это история взлетов и падений

«Я замужем за Россией»

— Мне хорошо в своей стране. Я с ней буду разделять абсолютно все, потому что я за ней замужем. Уж так получилось, что с 1987 года автоматически я замужем за Россией. Лично мне Россия дала, наверное, все.

— Я не чувствую, что весь мир Россию не любит. Я — россиянка. И меня так затрахали, что когда я несколько лет назад приехала в США на гастроли, то боялась: говорить по-русски или нет? Говорила. И меня радостно расспрашивали: «Ой! А откуда? Из Москвы?» Да по фигу людям! Никакой ненависти не видела.

— Я человек, которому уже шесть лет запрещен въезд на Украину, где я родилась, а мне в интернете пишут: вы предали свою родину. А для начала родина предала меня, если говорить серьезно (по мнению певицы, Украина предала своих граждан. Поэтому Лолита считает себя теперь гражданкой России. — NEWS.ru).

В материале использованы статьи KP.RU, Aif.ru, «Новый очаг», Flacon-magazine.com, Peopletalk.ru.

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