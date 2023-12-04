Долги Валерия Меладзе перед налоговой выросли в шесть раз SHOT: долг Валерия Меладзе перед налоговой вырос до 1,74 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Меладзе

Telegram-канал SHOT сообщает, что певец Валерий Меладзе задолжал Федеральной налоговой службе 1,74 млн рублей. По его данным, это в шесть раз больше, чем в прошлом месяце.

Как выяснил канал, ФНС выставил музыканту счет в 1 749 326 рублей. При этом, пишет канал, еще три недели назад Меладзе был должен 275 тысяч рублей.

Ранее SHOT писал, что артист продолжает зарабатывать в России благодаря торговому центру «Вантаж» в Москве. Как уточняют авторы канала, в прошлом году фирма заработала 15,7 млн рублей.

До этого руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал, что за Меладзе «просили большие люди»: уговаривали не инициировать никаких проверок в его отношении и помочь вернуться на сцену. Те, кто просил за музыканта, аргументировали это тем, что «он наш человек». Однако, как пояснил Бородин, он отказался вести дальнейший диалог.

Сам Меладзе перестал вести концертную деятельность в России. Он лишился возможности давать концерты после того, как в Сеть попало видео с концерта в Дубае, где певец произнес проукраинский лозунг. Исполнитель вынужден давать концерты только за границей, из-за чего стал меньше времени проводить с семьей.