Бородин заявил о попытках «друзей» Меладзе замять вопрос с его позицией Виталий Бородин: за Меладзе просили «большие люди»

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

За российского эстрадного певца Валерия Меладзе «просили большие люди»: уговаривали не инициировать никаких проверок в его отношении и помочь вернуться на сцену. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Бородина знают как автора обращений о проведении проверок в отношении деятелей культуры в правоохранительные органы. По словам главы ФПБК, с ним регулярно «пытаются договориться, в том числе большие люди», чтобы не выносил в общественное поле информацию об антироссийской позиции тех или иных артистов. Те, кто просил за Меладзе, аргументировали это тем, что «он наш человек».

За Меладзе большие люди просили: «Валера — наш человек». Но я, зная его позицию по СВО (певец выступал с публичной критикой спецоперации. — NEWS.ru), ответил им: «Нет, он — не наш, не российский». И отказался вести дальнейший диалог, — отметил Бородин.

Он подчеркнул, что после начала СВО ФПБК «единственные открыто не побоялись» высказать свою позицию в отношении артистов, которые «критикуют спецоперацию и нашу страну». При этом, добавил активист, большинство деятелей культуры имеют покровителей на самом высоком уровне и те будут «своих артистов покрывать и всячески препятствовать нашей работе». Бородин резюмировал, что, даже понимая это, сотрудники ФПБК все равно продолжают свою работу «на выявление предателей нашей страны».

Ранее глава ФПБК обвинил журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в работе на иностранную разведку. Он назвал блогера врагом, который получает финансирование за антироссийскую деятельность из иностранных источников.