Диетолог раскрыла состояние здоровья сильно похудевшего Стаса Михайлова Диетолог Королева заявила о прекрасной форме похудевшего Стаса Михайлова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Народный артист России Стас Михайлов прекрасно выглядит, несмотря на то, что сильно похудел, рассказала NEWS.ru врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, исполнитель поддерживает здоровую форму. Диетолог призвала поклонников Михайлова не переживать о его состоянии.

Я совсем недавно его видела, выступал на сцене в Кремле. Мне он не показался с болезненным видом. Он прекрасно выглядел, прекрасно работал, позитивен, наполнен энергией. Может быть, что-то закулисно имеет место, но, я думаю, все поправимо, учитывая, что человек на сцене, востребованный, понимает свою ответственность, впереди еще новогодние праздники и все концертные программы надо отработать, — сказала Королева.

Диетолог уверена, что все остальные параметры наблюдают врачи, которые помогают Михайлову с рекомендациями. Королева выразила надежду, что артист их выполняет.

В январе 2023 года Стас Михайлов сообщил, что стал меньше гастролировать из-за того, что у него не оставалось времени на творчество и семью. Позднее он появился на сцене после похудения на 15 килограммов. Артист признался, что придерживается системы интервального голодания, а также отказался от вредной пищи наподобие гамбургеров.