«Для бойфренда найдется окошечко»: Бузова о своем графике Бузова рассказала, что сможет найти окошко для бойфренда при своем графике

Несмотря на жесткий график, певица Ольга Бузова всегда находит время для своих любимых людей. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru она отметила, что у нее расписана каждая секунда.

Если я нахожусь в Москве, я всегда найду время для близких. Потому что я очень четко выстраиваю свой график. Для меня каждая минута и секунда имеют значение. Я успеваю делать много дел, посещать много мероприятий, заниматься творчеством, снимать шоу и концерты. Я очень четко планирую свой график и свою жизнь. Поэтому, когда в моей жизни появится бойфренд, поверьте, я обязательно найду для него окошечко. Так что не переживайте за меня. А сейчас я работаю. Я люблю дарить людям себя. В Новый год я работаю, в свой день рождения я работаю, — заявила Бузова.

Ранее актриса Наталья Рудова заявила, что своим успехом Бузова обязана трудолюбию и «поцелованности Богом». Она подчеркнула, что является большой поклонницей артистки и слушает ее треки. Рудова также напомнила, что снималась в одном из клипов певицы.

Недавно Бузова рассказала, что для нее деньги — лишь средство достижения целей, которое дает свободу и позволяет радовать друзей и близких. Знаменитость призналась, что финансы не являются для нее чем-то критически важным, потому что она гораздо больше ценит эмоции, чувства и творчество.