Опубликовавшую свадебные фото Инстасамку поздравили с беременностью Поклонники поздравили Инстасамку с беременностью после свадебной фотосессии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

23-летняя хип-хоп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала кадры свадебной фотосессии со своим гражданским мужем Олегом Moneyken. Певица появилась на кадрах в белой фате и с обручальным кольцом на пальце. Поклонники предположили, что пара официально оформила свои отношения, и поздравили артистку с беременностью.

Инстасамка беременна, поздравляю, — отметила в комментариях поклонница Дарья.

Подписчица Агата выразила мнение, что фотосессия исполнительницы «выглядит как эстетика психушки». Пользовательница Марина заявила, что снимки Инстасамки напоминают кадры, сделанные искусственным интеллектом.

Ранее стало известно, что Инстасамка будет выступать под лейблом Rocket Records, эту информацию подтвердил один из владельцев компании Юрий Киселев, также известный широкой аудитории как певец ЮрКисс. Подробностей контракта певицы он не раскрыл.

Артистка также записала ироничный ролик на YouTube с владельцами лейбла. На видео братья Киселевы встречаются с Инстасамкой и ее молодым человеком Moneyken в открытом море на яхтах. Они приглашают артистку и ее продюсера на лейбл, отмечая, что деньги не проблема.

До этого Инстасамке за три месяца выписали штрафы на 60 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения в Москве, потому что водитель певицы регулярно превышал скорость на автомобиле Mercedes-Benz. Всего за авто числятся 29 штрафов — почти все за превышение скорости и игнорирование оплаты парковки, еще пять штрафов значатся в задолженностях. Автомобиль Mercedes-Benz V300D 4Matic купил Инстасамке за 30 млн рублей в конце июля ее гражданский муж Moneyken.