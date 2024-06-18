Падение дохода, США, критика СВО: как живут Галкин и Пугачева на самом деле

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

18 июня Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) исполнилось 48 лет. Как он сейчас живет с женой, певицей Аллой Пугачевой, кем его считают российские зрители и возможно ли его возвращение в РФ — в интервью известного продюсера, бывшего директора Филиппа Киркорова Леонида Дзюника для NEWS.ru.

Почему Галкин стал звездой в России

— Кем сейчас считают Галкина в России?

— Для меня он ни комик, ни артист. Да, хороший ведущий. Был. Не более. Что артистического сделал? Сыграл какую-то выдающуюся роль? Нет. Пародировал политиков и коллег. Но это издевка, попытка заигрываний с публикой, а не искусство. В моем окружении, к примеру, нет ни одного человека, кто бы сказал: «Ах, как же не хватает сейчас концертов Галкина в России».

— Почему, по вашему мнению, он был звездой в России?

— Исключительно из-за Пугачевой.

— Но ведь сначала его продвигал писатель-сатирик Михаил Задорнов.

— Задорнов многим бескорыстно, чисто по-человечески, без подводных камней помогал. В какой-то момент и Галкину. А Максим, как я считаю, очень ушлый. При знакомстве с Пугачевой, думаю, он мгновенно смекнул, насколько выгодными будут близкие отношения с Примадонной.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Леонид Дзюник

Чем Галкин понравился Пугачевой

— Сам Галкин упоминал, что Киркоров познакомил его с Пугачевой, который тогда был официальным мужем Аллы Борисовны.

— Филипп с Максимом приятельствовали. Помню, у Киркорова проходили гастроли по Израилю, тогда была еще жива мать Галкина. Она приходила на концерт и в гримерную, очень хорошая женщина. Мы пили чай, беседовали. Его мать сначала полагала, что Алла помогает молодому дарованию, взяла под свое крыло.

Основным финансовым добытчиком в семье Пугачевой тогда был Киркоров. Он фигачил, не покладая рук: гастроли, концерты, съемки на телевидении… Алла Борисовна жила тогда в гостинице «Балчуг», потому что ей захотелось. Она не выступала, так как лечила голос. И, заскучав, приблизила к себе Галкина. Надо сказать, что он никогда перед Пугачевой не заискивал и не лебезил, она это не любила. Галкин сразу взял в отношениях с Примадонной правильную, как оказалось, ноту.

Скажем, приходят они на студию писать песню. Алла заявляет: «Я текст не выучила». Максим ей отвечает очень строго: «А какого хрена ты тогда пришла? Иди, учи текст». Я лично это наблюдал. Или, допустим, Галкин возмущался: «Долго будешь собираться? Я стою, жду». В общем, Пугачева начала водить с ним шашни.

Помню, как мы были на гастролях с Филиппом в Киеве в 2003-2004 году. В Москву тогда приезжала певица Уитни Хьюстон. Она заселялась в «Балчуг». Как писали тогда СМИ, в этот же самый момент Пугачева и Галкин выезжали из гостиницы. У Киркорова, помню, по скулам ходили желваки от переживаний. Но он держался и сказал: «Мне Алла говорила, что Максим приезжал, они добрые друзья». Как мне известно, все деньги, которые зарабатывал Киркоров, забирала Пугачева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Из-за чего Пугачева развелась с Киркоровым

— В каком смысле? Интересный поворот!

— Финансовый директор Аллы также работала бухгалтером Киркорова. И все деньги, которые приходили на счет Филиппа, тут же уходили Пугачевой. На оплату гостиницы «Балчуг» — $6000 в месяц, помню как сейчас. Они тратились на производство чипсов «АБ», реконструкцию завода по выпуску газированной воды в Краснодарском крае, были еще какие-то проекты. В какой-то момент я лично показал Филиппу, что на его собственном счету ничего нет.

Напоминаю ему: «Я нашел спонсоров для Стоцкой (он тогда занимался ее продвижением) Поступило 125 тысяч долларов тебе на счет. Деньги ушли. Куда?». Мы прижали бухгалтера: «Где деньги?». Та нажаловалась Пугачевой.

Через некоторое время мы с Филиппом поехали на гастроли в США. Там он открыл себе американскую карту и попросил деньги за турне перечислить на нее. Когда Пугачева узнала, что средства за четыре концерта в Штатах — а это порядка $120 000 — прошли мимо нее на отдельную карту Киркорова, то разразился скандал. «Ты от меня деньги скрываешь?!» — шумела она. Ну и в итоге, они развелись. А Галкин, что называется, подсуетился.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

— Кому выгоднее оказался брак: Галкину или Пугачевой?

— Обоим. Она получила очередную порцию пиара, который, думаю, позволил ей продолжать участвовать в корпоративах. Пугачева брала за один$150-300 тысяч. У артистов ведь, чем больше о них говорят, тем больше предложений. Имя должно быть на слуху! Ну а сам Галкин поднялся за счет того, что его имя стало стоять рядом с Аллиным.

О чем пожалели Галкин и Пугачева

— Почему он все-таки покинул Россию после начала СВО?

— В России он зарабатывал гигантские деньжищи. Порядка $100 тысяч в месяц только как ведущий на телевидении. И от $50-60 тысяч до $150 000 за корпоратив. Можно было и два замка построить.

В конце февраля 2022 года некоторые были искренне убеждены, будто ничего хорошего не ждет нашу страну. И Галкин, полагаю, надеялся заработать на «модных» в тот момент на Западе русофобских настроениях. Ну на деньги повелся. Он же реально считает себя звездой самого крутого уровня и был убежден, что вот сейчас-то поднимется на еще одну новую вершину. Но просчитался.

Какое-то время зрители еще шли на его концерты. А сейчас их все меньше. Ну а с какой радости идти смотреть на шута, который даже не сплетни из газет собирает, а людей оскорбляет.

И вот закономерный итог: сейчас выступает в каких-то барах, где люди сидят и кушают шаурму. Это же позор — такие концерты. Но выступать надо, потому что бабло имеет свойство таять.

Я убежден в том, что он и Алла не раз пожалели об оскорбительных словах в адрес России. Но Галкин — очень вредный человек, завистливый, мелочный. Это не позволяет ему попросить прощения у страны и народа. Вместо этого Максим продолжает обвинять в проблемах кого угодно, только не себя.

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва» Алла Пугачева и Максим Галкин

— Почему Галкин и Пугачева меняли места жительства за границей?

— Алла уже в возрасте. А в Израиле жарко и влажность высокая. Летом ей привычнее в Прибалтике, все-таки там почти климат средней полосы России.

— Сможет ли Галкин в ближайшее время вернуться в Россию?

— Маловероятно. Есть те, кто уехал на Запад и сидят там тихо, молчат. А тут дешевка, продолжает лить дерьмо на родную страну.

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