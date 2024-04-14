Пьяный Галкин высказался на фоне атаки Ирана: что заявил, где он сейчас

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прокомментировал на видео атаку Ирана на Израиль. Что сказал артист, где он сейчас находится, чем закончилась атака беспилотников и ракет?

Что сказал Галкин об атаке Ирана

Соответствующий ролик супруг певицы Аллы Пугачевой опубликовал накануне на своей странице в социальной сети. На видео Галкин со стаканом, предположительно, спиртного в руках сообщил, что выпил виски, а также пожелал удачи израильской системе ПВО на фоне атаки Ирана. Как отмечает Telegram-канал Readovka, юморист во время записи находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Подвыпивший комик Максим Галкин со стаканчиком виски в руках заявил, что он находится в состоянии „ожидания“ и пожелал „удачи“ израильским ПВО», — пишет источник.

При этом Галкин перепутал фразы на иврите. Сначала артист заявил «мазл тов» (счастливой планеты-судьбы), но затем сумел пожелать военным удачи и выговорил «беацлаха» (удачи).

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва» Максим Галкин

Галкин добавил, что не будет читать ленту новостей, а пойдет спать. Шоумен объяснил, что его разбудит сирена в крайнем случае.

Где сейчас Галкин

В вышеупомянутом ролике Галкин не раскрыл своего местоположения. Ряд Telegram-каналов предположил, что на самом деле артист сейчас находится не в Израиле.

«Находясь в приподнятом настроении, он признался, что отправляется спать. Вероятно, он вместе со своей старушкой собирается сбивать иранские БПЛА на Кипре», — сообщала Readovka.

Позднее Галкин записал еще одно видеообращение, где заявил, что сейчас он находится в Израиле. Он также призвал журналистов на спекулировать на этой теме, уточнив, что пожелал бы удачи израильской ПВО даже в том случае, если бы находился на территории другой страны.

Как россияне отреагировали на слова Галкина

Некоторые российские пользователи Telegram предположили, что Галкин пристрастился к алкоголю. На фоне эскалации конфликта Ирана и Израиля ситуация для юмориста в этом плане может только ухудшиться, считают юзеры.

«Он стал алкоголиком», — пишет Елена в комментариях к соответствующей новости в Telegram-канале Starhit.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин

«Скоро не так запьет. Сказал „спать пойду“, да чемоданы, наверное, собирает», — считает Mila.

Другие читатели вспомнили о замке Галкина и Пугачевой в подмосковной деревне Грязь, вокруг которого сейчас ходит много слухов о новых жильцах. При этом сам шоумен признавал, что в доме сейчас кто-то живет.

«Не сиделось им в замке. Вот еврейский подвал, наверное, больше нравится!» — иронизирует пользователь с ником Апельсинка.

Нашлись и те, кто предположил, что Галкин и Пугачева на самом деле тоскуют по России, однако признаться в этом не могут.

«Когда езжу в отпуск, от силы 15 дней могу отдыхать в кайф, а потом такая тоска начинается, так домой хочется. Представляете, как им тяжело? Хоть и признаться им в этом нельзя», — уверена Оля.

Кроме того, некоторые подписчики указали, что Галкин, записывая такие видео, напоминает актера Алексея Панина, который также покинул Россию.

«На Панина похож», — отмечает Natalia.

Что известно об атаке Ирана на Израиль

Иран в ночь с 13 на 14 апреля осуществил массированную атаку на Израиль. По данным издания New York Times, в общей сложности Тегеран выпустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». Уточнялось, что БПЛА и ракеты преимущественно запускались с территории Ирана, хотя также фиксировались пуски из Йемена и Ирака.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) заявил, что «успешно уничтожил» важные военные цели на «оккупированных Израилем территориях».

«КСИР в ответ на эти преступления в качестве исполнения предупреждений ранее для наказания агрессора, используя стратегические разведывательные возможности, ракеты и беспилотники, атаковал важные военные цели террористической армии Израиля на оккупированных территориях, успешно взял их на прицел и уничтожил», — приводит агентство Tasnim заявление корпуса.

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские чиновники рассказали изданию Ynet, что перехвачено «99% иранского ответа». При этом представители Иерусалима указали, что Иран «впервые со своей территории открыл огонь по Израилю», и ответ «наступит в ближайшее время».

Тегеран нанес удар в ответ на то, что израильские силы 1 апреля шестью ракетами с истребителей F-35 атаковали посольство и консульство Ирана в Дамаске. Тогда погибли 13 человек, среди которых семь иранских военных советников, в том числе двое высокопоставленных генералов КСИР, и шесть сирийцев. Здание консульства было полностью разрушено.

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