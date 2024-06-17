«Заколебался»: Киркоров больше не хочет гастролировать Киркоров заявил, что этим летом концертов не будет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров заявил, что этим летом не будет выступать с сольными концертами в городах на юге России. По словам знаменитости, он «заколебался» гастролировать, поэтому уже полгода никуда не ездит. В разговоре с MK.RU артист объяснил, что концертов не будет в том числе потому, что в ближайшие месяцы он примет участие в съемках комедии, где сыграет одну из главных ролей.

Нет, концертов ни в Сочи, ни в Анапе, ни в других курортных городах не будет. Я летом буду сниматься в фильме: у нас полный метр. Собственно говоря, это, пожалуй, самое главное событие для меня в ближайшие месяцы, — отметил Филипп.

Ранее Киркоров признался, что периодически думает о смерти. Артист утверждает, что он пытается избавляться от этих мыслей, поскольку «уныние — это смертный грех». Певец отметил, что сам выступает в роли собственного психотерапевта, успокаивая себя беседами о детях и отце, однако периодически его «накрывает». Артист уточнил, что ему хочется уснуть и не проснуться и он не стесняется об этом сказать. Такое явление он назвал мимолетным.

Киркоров до этого признался, что не планирует обеспечивать финансово уже взрослых детей. Артист сообщил, что намерен дать им хорошее образование, чтобы в будущем Алла-Виктория и Мартин смогли достойно зарабатывать на жизнь. Он отметил, что всегда готов прийти на помощь своим детям, однако свою жизнь они должны обустроить сами.