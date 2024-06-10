«Хочу уснуть и не проснуться»: Киркоров признался в депрессивных мыслях Киркоров признался, что его переодически посещают мысли о смерти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров в проекте «Однажды» на НТВ рассказал, что периодически его посещают мысли о смерти. Он подчеркнул, что старается избавляться от них, потому что «уныние — это смертный грех». По словам Киркорова, он сам выступает в роли собственного психотерапевта, успокаивая себя разговорами о детях и отце.

Периодически накрывает меня, когда очень уж плохо. Лежу, хочу уснуть и не проснуться. Я не стесняюсь это сказать. Но это мимолетное. Сразу же вспоминаю, что уныние — это смертный грех. У меня никогда не было психотерапевта. Потом начинаю думать: тебе 57 лет, ты здоров, отец жив, дети, дом, друзья, песни, профессия... Да, непростой период в жизни. Но это нам не за что-то, а для чего-то. Поэтому я развеиваю эти мысли и живу дальше, — признался Киркоров.

Ранее Киркоров заявил, что не планирует финансово обеспечивать уже взрослых детей. Артист сообщил, что намерен дать им хорошее образование, чтобы в будущем Алла-Виктория и Мартин смогли достойно зарабатывать на жизнь. Он отметил, что всегда готов прийти на помощь детям, однако свою жизнь они должны обустроить сами.

До этого Киркоров провел для журналистов экскурсию по гостевому дому, построенному около его роскошного особняка на Мякинском полуострове. Исполнитель признался, что за годы на эстраде ему надоели стразы и яркие краски, поэтому внутреннее убранство выполнено в сдержанном, домашнем стиле.