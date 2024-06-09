«Слюнявчика не будет»: Киркоров о будущем своих детей НТВ: Киркоров не будет обеспечивать своих детей в будущем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров заявил, что не планирует финансово обеспечивать уже взрослых детей, заявил он в рамках программы «Однажды» на НТВ. Артист намерен дать им хорошее образование, чтобы в будущем Алла-Виктория и Мартин смогли достойно зарабатывать на жизнь.

Нифига, сами себе все заработают. Это мой дом. Сами свою жизнь устроить должны. И они это знают. Никакого слюнявчика в виде Филиппа Киркорова, который будет с ними носиться до конца жизни, не будет. Естественно, я буду всегда рядом и помогу. Но они должны самостоятельно устроить свою жизнь, — говорит о своих принципах Киркоров.

Ранее Киркоров признался, что иногда его посещают страшные мысли о смерти, однако он отгоняет их. По словам артиста, периодически в тяжелые моменты жизни он думает, что хочет «уснуть и не проснуться».

Однако после вспоминает, что уныние — это смертный грех. Киркоров также рассказал, что никогда не работал с психотерапевтом. Отгонять дурные мысли ему помогают самокритика и самоконтроль. Артист признался, что сейчас переживает непростой период в жизни, но уверен, что это ему дано «не за что-то», а «для чего-то».

Ранее сообщалось, что в Москве начался суд певца Филиппа Киркорова и его коллеги Любови Успенской, о чем сообщил в Telegram-канале адвокат артиста Александр Добровинский. По его словам, Успенская «наговорила гадостей про Киркорова», за что он потребовал компенсацию в 10 млн рублей. Защитница певицы Елена Сенина назвала сумму иска неуместной.