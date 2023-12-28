Дайте нам новых артистов: почему не стоит грустить после «отмены» Киркорова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Если кто-то решил, что Филиппа Киркорова, Лолиту и Диму Билана, как принято говорить, «отменили», то даже не радуйтесь. Или не огорчайтесь, кому что ближе. Да, их вырежут из новогодних программ, чтобы не вызывать раздражения у широкой аудитории. Но преданные поклонники, возможно разделяющие ценности участников недавнего «голого» скандала, могут быть спокойны. Выступать артисты будут. Хотя заполонить все информационное поле им уже не удастся. У молодых наконец-то появился шанс показать себя.

Ретро вместо Филиппа

Концерты, зимние шоу, новогодние представления. Организаторы по инерции заманивают публику звонкими именами, которые с недавних пор приобрели особый скандальный флер. Шоу-бизнес — этим все сказано. Между тем в музыкальной среде уже возникает дискуссия на тему того, кем можно было бы заменить таких исполнителей, как Филипп Киркоров, пока они на неопределенное время выпадают из большой телевизионной эстрадной тусовки. И можно ли их заменить в принципе?

Поэт-песенник Илья Резник вообще предлагает сделать новогодний ретроэфир и показать зрителю огоньки 70–80-х: «В них звучали самые лучшие песни, которые живут до сих пор. Зритель обязательно оценит, когда увидит в новогоднюю ночь прекрасных советских звезд, и скажет спасибо!»

Однако поэт не учитывает того, что телеканалы всегда ведут борьбу за аудиторию с высокой покупательной способностью, на которую и рассчитана реклама. Увы, среди поклонников ретроогоньков таких немного.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров и певица Лолита на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров и певица Лолита на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт».

Дорогу молодым

И все же есть один источник пополнения чуть поредевшей эстрадной команды. И, я сейчас вовсе не о Ярославе Дронове (SHAMAN). У него-то как раз все в порядке: своя ниша, своя аудитория. Мне, например, непонятно, куда после телевизионных музыкальных конкурсов деваются выдающиеся «голоса». Недавно завершившийся на канале «Россия» проект «Ну-ка, все вместе!» явил столько уникальных вокалистов, что их хватило бы на все новогодние программы. И еще бы на Рождество осталось.

Вот лишь несколько имен исполнителей, я считаю, мирового уровня: Фаррух Хасанов из Таджикистана (победитель пятого сезона), дуэт Роза Туаева (Беслан) и Александр Елкин (Белгород), Бек Исраилов (Бишкек), Александра Белякова (Москва), Азат Раимбердиев (Бишкек). Каждый из них мог бы стать украшением эфира. А какая география, обратите внимание!

Возможно, они еще не окончательно сформировавшиеся артисты, кому-то не хватает опыта. Но для записи новогоднего огонька не требуется живое исполнение. Это не конкурс. Да и дубли — нормальная практика. Каждый из молодых певцов имеет уникальный диапазон, и им по плечу любой репертуар: хоть Александр Градский, хоть Уитни Хьюстон.

По иронии судьбы финал конкурса в качестве почетного гостя открывал сам Филипп Киркоров. Мэтр и благословлял молодые таланты на счастливый творческий путь.

Попробуйте что-то новое

Мне, конечно, понятна некоторая инерция и консерватизм телезрителей. Возможно, для кого-то в новогоднюю ночь Филипп Киркоров или Дима Билан на экране — такая же традиция, как оливье и шампанское. Но, поверьте, иногда надо менять закуски, сорта вин и расширять музыкальные предпочтения. Впрочем, эти слова я в первую очередь адресую музыкальным продюсерам, руководителям федеральных телеканалов, а также «хозяевам» радиостанций.

Ну, а кому остро не хватает Филиппа Киркорова, те могут сходить на его концерт. Он трудится на сцене аж с 1 января. Наверняка захочет поделиться с аудиторией своим видением сами знаете какого события.

С наступающим!

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