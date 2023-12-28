Киркоров обратился к юристам из-за его «отмены» Киркоров обратился к юристам из-за призывов лишить его звания народного артиста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Telegram-канал Mash сообщает, что Филипп Киркоров обратился к юристам после того, как Министерство культуры РФ попросили лишить его звания народного артиста. По его информации, также певец пытался понять, каким образом можно в рамках закона защититься от «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Как пишет канал, артиста заметили выходящим из офиса адвокатской фирмы Semenov & Pevzner, которая помогала ему заключить договор с музыкальным лейблом Warner Music в России. Отмечается, что Киркоров консультировался со специалистами около часа, после чего вышел на улицу с недовольным лицом.

Все, спасибо, до свидания — живем дальше, — сказал Киркоров собравшимся журналистам.

Негативная реакция российского общества на «голую» вечеринку Ивлеевой коснулась и Киркорова. Сам певец оправдывался, что «был на вечеринке всего пять минут» и «зашел не в ту дверь».

Ранее сайт артиста оказался недоступен для посещения. При этом в базе Роскомнадзора нет сообщений о блокировке kirkorov.ru. Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская заявила, что проблему с сайтом решает техподдержка.

За короткое время его имя исчезло с афиш российских новогодних шоу — певца не будет в «Маске» и «Голубом огоньке». Кроме того, стало известно, что телеканал ТНТ переснимет финал фильма «Иван Васильевич меняет все», где играл Киркоров. Также на постере вместо певца появился портрет комика Павла Воли.

Вместе с этим Киркорова предложили лишить звания народного артиста России. С такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Его поддержал зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.