СМИ сообщили, что до Примадонны у юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) была на примете другая невеста. Кроме того, артист, по информации инсайдеров, очень ревнив. Какие последние новости о Галкине на 14 мая?
У кого Пугачева увела Галкина
MK.RU выяснил, что юморист состоял в отношениях с ведущей передачи «Утро России» на Первом канале Анастасией Чернобровиной. По данным журналистов, пара хоть и держала романтическую связь в тайне, но едва ли не готовилась к свадьбе.
«В течение двух лет жизнь Чернобровиной состояла из подарков, цветов и ужинов в ресторанах. Как вспоминала сама Настя, комик ухаживал очень интеллигентно и даже робко. Чтобы избежать внимания общественности, они предпочитали опоздать на ночные сеансы в кино и сидеть на последнем ряду. В общем, всячески скрывали свои отношения», — пишет MK.RU.
Несколько лет идиллии нарушила появившаяся на горизонте Галкина Пугачева. Впоследствии артист решил связать свою жизнь с женщиной, которая в тот момент была не только певицей, но и имела значительное влияние в медийных кругах.
К кому Галкин приревновал Пугачеву
Издание «Вечерний курьер» сообщило, что однажды юморист пригласил супругу в качестве гостьи в шоу «Музыкалити». На программе также присутствовал рэпер Скриптонит.
«Зрители могли наблюдать сцену ревности, когда Скриптонит преподнес Пугачевой шикарный букет. Певица приняла его с удовольствием, поблагодарив музыканта за его галантность. Этот жест пришелся не по душе Галкину», — пишет «Вечерний курьер».
Издание считает, что Галкин увидел в жесте рэпера нарушение границ дозволенности. «Вечерний курьер» полагает, что юморист приревновал Примадонну к Скриптониту.
«Я надеюсь, вы не будете здесь целоваться?» — спросил тогда шоумен.
Издание POPCAKE обратило внимание на старый эфир, в котором пара спорила перед камерой, откуда появилось слово «жалюзи». Тогда комик рассказал супруге, что оно означает ревность и при помощи этого приспособления ревнивые мужья закрывали своих супруг от чужих глаз. После этого Галкин подтянул спавшую с плеч блузу Примадонны повыше, чтобы та не оголяла плечи. Пугачева немного попыталась протестовать и попросила не закрывать ее зону декольте, но муж был непреклонен.
Куда переедут Галкин и Пугачева на ПМЖ
Председатель партии «Достойная Жизнь» Роман Худяков предположил, что Галкин и Пугачева выберут в качестве постоянного места жительства США. По его словам, на это прозрачно указывает наличие двух квартир в Нью-Йорке. Худяков считает, что недвижимость уже готовят для звездной четы, в том числе подбирают няню для детей и домработницу.
«Не надо быть гадалкой, чтобы понять, что две квартиры в Нью-Йорке, которые сейчас готовят к приезду звездной четы, которая то в Израиле, то на Кипре, не просто так приводят в порядок. И подбирают прислугу — обязательную няню и домохозяйку — без этих людей Пугачева не живет», — написал политик в своем Telegram-канале.
Худяков отмечает, что Примадонна и Галкин не спешат с переездом. По его словам, это обусловлено страхом Пугачевой оказаться далеко от России. Худяков также уверен, что шоумен планирует «похоронить» певицу и начать жить открыто и свободно выходить в свет с кем угодно. Сама же Пугачева, по мнению политика, мечтает выступить на Бродвее и упокоиться на русском кладбище под Манхеттеном.
«Это ведь США — там с относительно молодым и очень подлым мужем можно оказаться и в доме престарелых в глуши, никому не известной старушкой из России, которую изредка навещают чужие дети Максима Галкина», — подчеркнул он.
Читайте также:
Филипп Киркоров: последние новости 14 мая, суд с Успенской, вето Поплавской
Невеста Харламова: кто она, когда поженятся, что за скандал с Гузеевой
Последние новости шоу-бизнеса 14 мая: что с Ургантом, Макаревичем, Бузовой