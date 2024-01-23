Отмена Орбакайте, «прикол» Джигурды, смерть джазмена: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Кристина Орбакайте, Никита Джигурда, Сергей Ефременко

Команда Кристины Орбакайте недоумевает из-за отмен концертов певицы в России, дети актера Никиты Джигурды назвали «прикольным» видео отца с балериной Анастасией Волочковой, известный джазмен из группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко скончался в Санкт-Петербурге — такие новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как команда Орбакайте отнеслась к отмене концертов в России?

Директор певицы Кристины Орбакайте Александр Качан сообщил, что не понимает, с чем может быть связана отмена ее выступлений в России. Он обратил внимание, что артистка появлялась на федеральных каналах в рамках новогодних программ.

«Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего», — высказался Качан.

Ранее концерт Орбакайте отменили в Улан-Удэ после обращения общественников в Министерство спорта и молодежной политики Бурятии. Выступление должно было состояться в марте 2024 года. Как подчеркнули в ведомстве, певица не входит в список иностранных агентов и ее деятельность не запрещена в РФ, однако из-за мнения граждан и общественных организаций региона мероприятие не состоится.

Кроме этого, общественники требуют отменить концерты Орбакайте, запланированные в Новосибирске на 8 и 9 марта. Граждане напомнили, что с конца 2022 года певица с семьей проживает в Соединенных Штатах и приезжает в Россию только для «пополнения собственного бюджета». Артистку также обвинили в «культивировании эгоизма и отрицании идеалов патриотизма».

Активисты Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций «ZОV России» потребовали отменить концерт Орбакайте в Благовещенске. В письме к губернатору Амурской области они указали на гражданство США у певицы и призвали проверить ее группу на наличие агентов ЦРУ.

«Мы категорически требуем отменить гастроли гражданки США. Большинство жителей Амурской области категорически против проведения концертов К. Орбакайте на территории Амурской области. <...> Просим также эту информацию отправить в компетентные органы для проверки наличия в концертной группе К. Орбакайте сотрудников ЦРУ или иных разведывательных организаций», — сказано в заявлении.

В начале декабря Орбакайте вернулась в Россию. Артистку заметили на мероприятии «Песня года», где она позировала журналистам. Советский и российский актер Сергей Никоненко высказал недовольство тем, что Кристину Орбакайте наградили премией телеканала Fashion TV в Москве. По его мнению, чествовать в России нужно патриотов, а не тех, кто покинул страну.

«Очень плохо, что она получила награды! Уехали, пускай там живут на здоровье долго и счастливо. Россия и без них обойдется. Премии должны получать люди, которые живут и работают здесь, в России. Которые отчисляют средства для наших военных, ездят в зону СВО, выступают на передовой. Нормальные люди, патриоты, должны получать награды, а не эти!» — говорил актер.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Кристина Орбакайте

Музыкальный критик Павел Рудченко отмечал, что вернувшаяся перед новогодними праздниками в Россию певица Кристина Орбакайте, как и любой коммерческий артист, не упустила возможности заработать на корпоративах. По его мнению, спрос на артистку есть, потому что она не является «токсичной», хотя и приходится дочерью Алле Пугачевой. Последняя выступила против СВО и с 2022 года живет за пределами России с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин публиковал в Сети скрин переписки с певицей Кристиной Орбакайте, в которой попросил ее сделать публичное заявление об СВО. Общественник назвал позицию Орбакайте «тихушной» и задался вопросом, не использует ли дочь Пугачевой Россию для зарабатывания денег.

Как дети Джигурды отнеслись к видео отца с Волочковой?

Актер Никита Джигурда на пресс-конференции в Москве ответил на вопрос о том, как его дети отнеслись к скандальному видео с балериной Анастасией Волочковой. По его словам, нынешнее поколение детей — другое, у них другие интересы, но видео назвали «прикольным».

«Они другие. Это как вот [есть] 14-й айфон, а есть 6-й, 7-й. Другие. Как можно требовать... Они более развитые. <...> Им пофиг все, что наше поколение [интересует]... [Они говорят] да я слышал, папа, прикольно», — сказал артист.

Джигурду поддержала его супруга фигуристка Марина Анисина. Она добавила, что дети не следят за Волочковой, а смотрят то, что им нравится.

До этого актер заявил, что прекратил общение с балериной после того, как та прислала ему матерное сообщение. По его словам, артистка записала такие оскорбления, которые невозможно процитировать.

Также Джигурда сообщил, что подал заявление в суд о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего помощника Евгения Ильина. Артист обвиняет мужчину в сборе и распространении личных данных без его согласия. Также он хочет привлечь к ответственности главного редактора издания StarHit за распространение дезинформации о его частной жизни.

Евгений Ильин не будет подавать в суд на актера за необоснованные обвинения в связи со сливом домашнего видео с участием балерины. Это подтвердил его адвокат Андрей Алешкин. Он уверен, что публичные претензии звучат для эпатажа.

«Мне кажется, что это делается для хайпа и эпатажа. Если поступят реальные заявления на Евгения Ильина, тогда мы воспользуемся своим законным правом подачи соответствующих заявлений в обратную сторону. В том числе заявление о клевете, сопряженной с обвинением в тяжком преступлении», — сказал Алешкин.

Ранее Джигурда и его супруга обвиняли экс-помощника актера в том, что он «излишне тискал» их дочь. Алешкин считает, что бывшим друзьям стоит прекратить высказывать публичные претензии.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Джигурда

«Никита и Евгений работали много лет, а теперь вдруг стали звучать эти абсурдные обвинения. Мне бы очень не хотелось, чтобы старые друзья вступили на эту опасную тропу. Поскольку каждому есть что сказать за такой долгий период совместной жизни и работы. Есть такая пословица, что „главное в процессе расследования — не выйти на самих себя“. Я бы посоветовал сторонам прийти к миру, договориться, встретиться, выпить чашку чая и не продолжать конфликт. Я — за мир», — констатировал Алешкин.

До этого Джигурда признался, что никогда не изменял своей жене, фигуристке Марине Анисиной. Артист отметил, что мог «тискать» других женщин, чему завидуют другие мужчины. Джигурда также подчеркнул, что на видео их интимного танца с Волочковой была запечатлена закрытая репетиция спектакля.

Волочкова в ходе своей пресс-конференции 17 января заверила, что у жены Джигурды не было никаких претензий к ней из-за скандала с домашним видео, на котором актер поцеловал танцовщицу в трусы. Со слов Волочковой, Анисина понимает, что отношения звезд — это хайп и эпатаж.

«Марина сказала, что то, что касается Никиты и нашей дружбы, она уже все прекрасно понимает — это всегда какой-то эпатаж, какой-то хайп. И она вообще меня убеждала, что это не Никита сливал видео», — сказала Волочкова.

Анисина чуть позже опубликовала у себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео танца со своим мужем. Бывшая фигуристка также отметила, что любовь и доверие между ней и Джигурдой с годами только укрепляются.

«Между любимыми мужем и женой есть особая история, которую никто другой не может понять или оценить. Наша любовь и доверие только укрепляются со временем», — написала Анисина.

Почему умер вокалист Marksheider Kunst?

В Санкт-Петербурге в возрасте 51 года умер вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко. Это подтвердил директор коллектива Денис Рачков. По его словам, музыкант с декабря неважно себя чувствовал и находился в Покровской больнице. Смерть наступила 22 января, ее причины не называются. По информации издания «Фонтанка», Ефременко переносил недомогание на ногах и лишь недавно начал заниматься своим здоровьем. 23 января ему должно было исполниться 52 года. Два последних концерта музыкант отыграл 19 и 21 января.

Известно, что музыкант был госпитализирован в Покровскую больницу. По данным «Известий», смерть Ефременко наступила на фоне хронических заболеваний.

Группа Marksheider Kunst была образована в 1992 году в Санкт-Петербурге. На заре своей творческой деятельности участники отдавали предпочтение стилю жесткого рокабилли, но потом в творчестве группы стали отчетливее появляться элементы блюза, а позже — латино, ямайские и этнические мотивы.

Музыкант считал, что уже давно нет никакой рок-музыки, которая была популярна в 80-х и 90-х. В том числе испарился тот флер таинственности, присущий звездам тех лет.

«Время рока прошло. Остался пафос, от которого наши ребята всё никак не могут отделаться. Когда ты с чувством юмора на себя смотришь как бы со стороны — тогда возникает хоть что-то интересное. А когда на полном серьёзе думаешь, что ты действительно кое-чего достиг, потому что сочинил песню, которую, прищурив глаз, ты сейчас так мощно запоёшь в толпу... это смешно», — рассуждал артист.

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