«Вы с кем?»: Бородин призвал Орбакайте высказаться об СВО Бородин попросил Орбакайте публично прокомментировать позицию по СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале опубликовал скрин переписки с певицей Кристиной Орбакайте, в которой попросил ее сделать публичное заявление об СВО. Общественник назвал позицию Орбакайте «тихушной» и задался вопросом, не использует ли дочь певицы Аллы Пугачевой Россию для зарабатывания денег.

Кристина, не могли бы вы в своих социальных сетях прокомментировать ваше отношение к СВО, чтобы люди понимали вас в трудную минуту для страны. Вы с кем? Или вы Россию используете только для зарабатывания денег? Я призываю это сделать, так как позиция вашей мамы и ее мужа Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — она ясна. А вот ваша — пока такая тихушная, — обратился к певице Бородин.

Ранее сообщалось, что Орбакайте, которая давно обосновалась в США, вернулась в Россию, чтобы заработать. Артистку заметили на мероприятии «Песня года», где она с улыбкой позировала журналистам. На фотографии видно, что знаменитость выглядит отдохнувшей. Привлечь внимание к своей персоне Орбакайте была явно не против: на церемонии она появилась в изящном шелковом платье, украшенном дерзкой деталью — пышным белоснежным цветком на плече.

До этого артистка вернулась в эфир Первого канала. Она снялась в четвертом сезоне сериала «Тест на беременность», где сыграла роль принципиальной заведующей родильным отделением Ники Алексеевны. Трансляция нового сезона началась 27 ноября.