Решившая подзаработать Орбакайте вернулась в Россию Орбакайте приехала из США и посетила мероприятие «Песня года»

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Певица Кристина Орбакайте, которая давно обосновалась в США, вернулась в Россию. Артистку заметили на мероприятии «Песня года», где она с улыбкой позировала журналистам NEWS.ru.

На фотографии видно, что знаменитость выглядит отдохнувшей и свежей. Привлечь внимание к своей персоне Орбакайте была явно не против: на церемонии она появилась в изящном шелковом платье, украшенном дерзкой деталью — пышным белоснежным цветком на плече.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Ранее заслуженная артистка вернулась в эфир Первого канала. Она снялась в четвертом сезоне сериала «Тест на беременность», где сыграла роль принципиальной заведующей родильным отделением Ники Алексеевны. Трансляция нового сезона началась 27 ноября.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что возвращение певицы на российские телеэкраны будет хорошо воспринято зрителем, однако успех сериала «Тест на беременность» с ее участием маловероятен. По мнению эксперта, это связано не с самой артисткой, уже снимавшейся в фильмах, а с текущим состоянием российского кинематографа.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в свою очередь заявил, что уехавших из страны певиц Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте на новогодних огоньках и корпоративах могут заменить артистки Валерия или Лариса Долина. Также с этой задачей, по его мнению, справится Филипп Киркоров.