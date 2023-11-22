«Мать ее подвела»: Соседов о возвращении Орбакайте на российские телеэкраны Критик Соседов назвал маловероятным успех сериала с участием Орбакайте

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кристина Орбакайте

Возвращение певицы Кристины Орбакайте на российские телеэкраны будет хорошо воспринято зрителем, однако успех сериала «Тест на беременность» с ее участием маловероятен, заявил NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, это связано не с самой артисткой, уже снимавшейся в фильмах, а с текущим состоянием российского кинематографа.

К сожалению, время великих фильмов и режиссеров ушло. Смотреть сегодня совершенно нечего. Ранее Кристина снялась в фильме Ролана Быкова «Чучело», это действительно можно назвать кино. То есть она начала карьеру с вершины, ей очень повезло, что она заполучила главную роль. Сейчас же такой успех маловероятен, — заявил он.

Критик также подчеркнул, что российский зритель, вероятнее всего, не будет недоволен возвращением Орбакайте на телеэкраны. По его словам, это связано с тем, что артистка не запятнала себя в глазах россиян и не делала каких-либо спорных заявлений.

Орбакайте никак себя не запятнала. А ведь она оказалась в очень тяжелом положении, потому что мать ее подвела. У Аллы Пугачевой мудрости ноль к ее годам, дочь повела себя намного разумнее, поэтому к ней не должно быть никаких претензий, — отметил Соседов.

Как сообщалось ранее, заслуженная артистка России Кристина Орбакайте вернется в эфир Первого канала. Она снялась в четвертом сезоне сериала «Тест на беременность», где сыграла роль принципиальной заведующей родильным отделением Ники Алексеевны. Трансляция нового сезона начнется 27 ноября.