«Поют не хуже»: названы певцы, способные заменить Пугачеву и Орбакайте Бородин: певицы Валерия и Лариса Долина могут заменить Пугачеву и Орбакайте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Валерия

Певиц Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте на новогодних огоньках и корпоративах могут заменить артистки Валерия или Лариса Долина, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Также с этой задачей, по его мнению, справится Филипп Киркоров.

Он подчеркнул, что надо ставить вопрос, нужны ли в России корпоративы именно с Пугачевой и Орбакайте. Бородин отметил, что даже российские олигархи уже не хотят, чтобы Примадонна возвращалась и пела.

У нас много артистов, можно, раз уж на то дело пошло, [Филиппа] Киркорова послушать, он свою позицию выразил понятно и ясно, готов был, если надо, в колготках ехать на СВО, это поступок. Валерия есть, Лариса Долина. Много заслуженных людей, уважаемых, которые поют ничуть не хуже, чем Орбакайте, может, даже и лучше, — отметил он.

Ранее Алла Пугачева возглавила рейтинг артистов, за которых россиянам стыдно. По данным недавнего исследования ВЦИОМ, 25% респондентов признались, что исполнительница вызывает у них чувство сильного смущения. В исследовании приняли участие 1708 россиян в возрасте от 18 лет.

До этого Пугачева оставила обращение на странице в соцсетях, адресованное завистникам, которые, по ее словам, пытаются оттолкнуть от нее поклонников. По мнению артистки, она уже выполнила свою миссию и теперь ее «судьбой управляет вселенная». При этом Примадонна добавила, что ее «уставший голос» продолжает звучать. Тем временем в Госдуме артистку назвали «карикатурной страдалицей».