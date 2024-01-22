«Ничего не понимаем»: директор Орбакайте об отмене ее концертов в России Директора Орбакайте удивила отмена ее концертов в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кристина Орбакайте

Директор певицы Кристины Орбакайте Александр Качан сообщил, что не понимает, с чем может быть связана отмена ее выступлений в России. В беседе с интернет-изданием «Абзац» он обратил внимание, что артистка появлялась на федеральных каналах в рамках новогодних программ.

Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего, — высказался Качан.

Ранее концерт Орбакайте отменили в Улан-Удэ после обращения общественников в Министерство спорта и молодежной политики Бурятии. Выступление должно было состояться в марте 2024 года. Как подчеркнули в ведомстве, певица не входит в список иностранных агентов и ее деятельность не запрещена в РФ, однако из-за мнения граждан и общественных организаций региона мероприятие не состоится.

Кроме этого, общественники требуют отменить концерты Орбакайте, запланированные в Новосибирске на 8 и 9 марта. Граждане напомнили, что с конца 2022 года певица с семьей проживает в Соединенных Штатах и приезжает в Россию только для «пополнения собственного бюджета». Артистку также обвинили в «культивировании эгоизма и отрицании идеалов патриотизма».