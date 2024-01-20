Жена Джигурды опубликовала видео после скандала актера с Волочковой Анисина показала танец с Джигурдой и рассказала о любви, которая укрепляется

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Марина Анисина опубликовала у себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео танца со своим мужем Никитой Джигурдой в ответ на скандальный ролик с Анастасией Волочковой. Бывшая фигуристка также отметила, что любовь и доверие между ней и Джигурдой с годами только укрепляются.

Между любимыми мужем и женой есть особая история, которую никто другой не может понять или оценить. Наша любовь и доверие только укрепляются со временем, — написала Анисина.

Ранее Волочкова в своем Telegram-канале сообщила, что написала заявление в Следственный комитет с жалобой на Джигурду и его помощника, который мог осуществить съемку ее интимного танца. Артистка попросила привлечь виновных к уголовной ответственности за «сбор и распространение информации о ее частной жизни». Однако во время пресс-конференции 20 января сказала, что заявление было составлено только на помощника актера.

До этого концертный директор Джигурды заявил, что тот не пришел на пресс-конференцию с балериной Анастасией Волочковой из-за их «напряженных отношений». Сама артистка выразила недоумение по этому поводу, сообщив, что ранее общалась с самим актером, который обещал приехать на встречу с журналистами.