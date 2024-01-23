Физиономист назвал главную причину эпатажного поведения Джигурды Физиономист Воеводин: эпатаж Джигурды объясняется низкой самооценкой и хайпом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Джигурда

Физиономист Олег Воеводин предположил в разговоре с NEWS.ru, что эпатажное поведение шоумена Никиты Джигурды объясняется «заниженно-завышенной» самооценкой. Эксперт не исключил, что Джигурда пытается «хайповать» и играть на публику.

Хайп и деньги, играет на публику. Джигурда по характеру любит страшить людей, кошмарить их психологически. Это тоже давление, направленное на Пригожина, старается делать это убедительно. Джигурда на сцене — один, дома — другой, где-то в жизни — третий. У Джигурды с детства заниженно-завышенная самооценка, поэтому любые нападки на Джигурду включают завышенную самооценку, хотя она у него с детства заниженная, — добавил Воеводин.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин призвал проверить Джигурду на вменяемость в психиатрической больнице. Продюсер также упомянул скандальное видео с участием шоумена и балерины Анастасии Волочковой и назвал Джигурду «животным». Пригожин добавил, что не следит за шоуменом, так как тот ему не интересен.

При этом он призвал депутатов проверить высказывания Пригожина после того, как в Сеть попала, предположительно, запись его телефонного разговора с экс-сенатором, миллиардером Фархадом Ахмедовым. Как утверждает шоумен, на записи муж певицы Валерии «поносит президента» России и власти страны. Джигурда подчеркнул, что не верит заявлениям Пригожина о том, что разговор подделали с помощью нейросети.