Активисты заподозрили, что Орбакайте работает с агентами ЦРУ Активисты призвали отменить концерт Орбакайте в Благовещенске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Активисты Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций в своем Telegram-канале «ZОV России» потребовали отменить концерт артистки Кристины Орбакайте в Благовещенске. В письме к губернатору Амурской области они указали на гражданство США у певицы и призвали проверить ее группу на наличие агентов ЦРУ.

Мы категорически требуем отменить гастроли гражданки США. Большинство жителей Амурской области категорически против проведения концертов К. Орбакайте на территории Амурской области. <...> Просим также эту информацию отправить в компетентные органы для проверки наличия в концертной группе К. Орбакайте сотрудников ЦРУ или иных разведывательных организаций, — сказано в заявлении.

В начале декабря Орбакайте, которая давно обосновалась в США, вернулась в Россию. Артистку заметили на мероприятии «Песня года», где она позировала журналистам. Знаменитость выглядела отдохнувшей.

Ранее сообщалось, что против концерта певицы, который должен был пройти в Улан-Удэ 13 марта, выступили активисты организации «„Боевое братство“ Бурятии». Они называли ее иноагентом, которому «не место в публичном пространстве» из-за ее, как они утверждали, двойного гражданства России и США. Как подчеркнули в Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии, певица не входит в список иностранных агентов, а ее деятельность не запрещена в РФ, однако из-за мнения граждан и общественных организаций региона мероприятие не состоится.