Бурятские общественники оставили Орбакайте без концерта в Улан-Удэ В Бурятии отменили концерт Кристины Орбакайте после обращений общественников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Улан-Удэ отменили запланированный на март концерт российской певицы Кристины Орбакайте, сообщили в Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии. Как отмечается, причиной этого решения стали обращения региональных общественных организаций.

Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации, но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в Физкультурно-спортивном комплексе не состоится, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что против концерта певицы, который должен был пройти в Улан-Удэ 13 марта, выступили активисты организации «„Боевое братство“ Бурятии». Они называли ее иноагентом, которому «не место в публичном пространстве» из-за ее, как они утверждали, двойного гражданства России и США.

До этого стало известно, что в Таиланде отменили концерты шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Местные власти жестко реагируют на политические высказывания артистов во время выступлений. Концерты должны были пройти в курортных городах Паттайя и Пхукет 24 и 25 января соответственно. Цены на билеты варьировались от 8,5 до 16 тысяч рублей.