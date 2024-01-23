Вокалист Marksheider Kunst умер накануне дня рождения Вокалист Marksheider Kunst Сергей Ефременко умер в Санкт-Петербурге в 51 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в возрасте 51 года умер вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко, сообщил изданию «Фонтанка» директор коллектива Денис Рачков. По его словам, музыкант с декабря неважно себя чувствовал и находился в Покровской больнице. Смерть наступила 22 января, ее причины не называются.

По информации издания, Ефременко переносил недомогание на ногах и лишь недавно начал заниматься своим здоровьем. 23 января ему должно было исполниться 52 года. Два последних концерта музыкант отыграл 19 и 21 января.

Группа Marksheider Kunst была образована в 1992 году в Санкт-Петербурге. На заре своей творческой деятельности участники отдавали предпочтение стилю жесткого рокабилли, но потом в творчестве группы стали отчетливее появляться элементы блюза, а позже — латино, ямайские и этнические мотивы.

Ранее в Санкт-Петербурге умер заслуженный артист России Александр Вонтов, который запомнился зрителям по роли Иосифа Сталина в фильме «Зоя». Ему было 73 года.

До этого скончался советский и российский актер Владимир Кузенков. Артист ушел из жизни в возрасте 83 лет. Он служил в труппе Ермоловского театра с 1976 года, на сцене которого сыграл десятки ролей. Среди них спектакли «Василиса Мелентьева», «Демон», «Прибайкальская кадриль» и другие постановки.