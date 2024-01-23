Кристина Орбакайте: последние новости 23 января, отмена концертов, США

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кристина Орбакайте

Концерт заслуженной артистки России Кристины Орбакайте отменили в Улан-Удэ. Теперь общественники требуют, чтобы ее выступление в Новосибирске тоже не состоялось. При чем тут Алла Пугачева, какие еще последние новости про певицу известны, как ситуацию прокомментировал ее директор?

Где отменили концерты Орбакайте

Концерт Кристины Орбакайте отменили в Бурятии, запланированный в Улан-Удэ 13 марта. Решение приняли в Минспорте республики, сославшись на позицию местных активистов.

«Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации. Но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — сообщили в ведомстве.

Мероприятие в Улан-Удэ отменили после обращения общественников из регионального отделения ветеранской организации «Боевое братство». Активисты считают, что Орбакайте, которая постоянно живет в США, «в Россию ездит только зарабатывать».

«Мы хотим выразить свой резкий протест против публичных выступлений Кристины Орбакайте. Сейчас время, когда нужно объединяться и укреплять патриотизм в стране, и иноагентам не может быть почета и одобрения в публичном поле», — написали ветераны в соцсети «ВКонтакте».

На грядущую весну у певицы запланирован концертный тур по городам России. Артистка должна выступить в Санкт-Петербурге (3 марта), Красноярске (7 марта), Новосибирске (8 и 9 марта), Братске (10 марта), Иркутске (12 марта), Чите (14 марта), Благовещенске (15 марта) и Хабаровске (18 марта).

По данным «Абзаца», в Новосибирске общественники из «Сибирской правозащитной группы «Радетель» также требуют отменить концерты Орбакайте.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Кристина Орбакайте

Как ситуацию прокомментировал директор Орбакайте

Концертный директор Кристины Орбакайте Александр Качан заявил, что не знает причину отмены выступления исполнительницы в Бурятии. Он напомнил, что в новогоднюю ночь певица выступала на федеральных каналах.

«Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего», — сказал Качан.

В чем обвиняют Орбакайте

Активисты Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций в своем Telegram-канале «ZОV России» потребовали отменить концерт артистки Кристины Орбакайте в Благовещенске. В письме к губернатору Амурской области они указали на гражданство США у артистки и призвали проверить ее группу на наличие агентов ЦРУ.

«Мы категорически требуем отменить гастроли гражданки США. Большинство жителей Амурской области категорически против проведения концертов К. Орбакайте на территории Амурской области. Просим также эту информацию отправить в компетентные органы для проверки наличия в концертной группе К. Орбакайте сотрудников ЦРУ или иных разведывательных организаций», — говорится в заявлении.

При этом точной информации о наличии у Орбакайте американского паспорта нет. Известно, что гражданство США есть у ее мужа, бизнесмена Михаила Земцова. Также в Америке была рождена их дочь Клавдия.

По данным MK.RU, у певицы, помимо российского гражданства, есть также литовское — 20 лет назад в посольстве Литвы ей выдали местный паспорт, поскольку ее бабушка была литовкой.

Связана ли Пугачева с отменой концертов Орбакайте

Многие россияне в соцсетях поддержали отмену концерта Кристины Орбакайте в Улан-Удэ. По их мнению, несмотря на то, что артистка не высказывалась по поводу спецоперации, она может разделять взгляды своей мамы, народной артистки СССР Аллы Пугачевой, которая называла россиян «рабами и холопами», и ее мужа, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Если бы Орбакайте была патриоткой, давно бы поддержала СВО, а если молчит, значит, думает так же, как Пугачева и Галкин»;

«Она реально хотела после выходок своих родственников продолжить зарабатывать в России?»;

«Отмените ее концерты в других городах! Пусть едет к Пугачевой», — пишут россияне.

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