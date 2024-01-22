Джигурда рассказал, как его дети отнеслись к видео с Волочковой Джигурда заявил, что его дети назвали видео с Волочковой «прикольным»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Джигурда

Актер Никита Джигурда на пресс-конференции в Москве ответил на вопрос о том, как его дети отнеслись к скандальному видео с балериной Анастасией Волочковой. По его словам, они другие, у них другие интересы, но видео назвали «прикольным».

Они другие. Это как вот это [есть] 14-й айфон, а есть 6-й, 7-й. Другие. Как можно требовать... Они более развитые. <...> Им пофиг все, что наше поколение [интересует]... [Они говорят] да я слышал, папа, прикольно, — сказал артист.

Джигурду поддержала его супруга фигуристка Марина Анисина. Она добавила, что дети не следят за Волочковой, а смотрят то, что им нравится.

До этого актер заявил, что прекратил общение с балериной после того, как та прислала ему матерное сообщение. По его словам, артистка записала такие оскорбления, которые невозможно процитировать.

Также Джигурда сообщил, что подал заявление в суд о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего помощника Евгения Ильина. Артист обвиняет мужчину в сборе и распространении личных данных без его согласия. Также он хочет привлечь к ответственности главного редактора издания StarHit за распространение дезинформации о его частной жизни.

До этого он признался, что никогда не изменял своей жене фигуристке Марине Анисиной. Артист отметил, что мог «тискать» других женщин, чему завидуют другие мужчины. Джигурда также подчеркнул, что на видео их интимного танца с Волочковой была запечатлена закрытая репетиция спектакля.