Гарик Харламов примерил на себя женские образы

https://static.news.ru/photo/1f1d65fa-d77c-11ea-bd6d-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/GlobalLookPress

Комик Гарик Харламов в очередной раз решил развлечь своих подписчиков и примерил на себя женские образы.

С помощью компьютерной программы Гарик Харламов заменил лицо у супермодели и персонажа сериала «Игра престолов» Дайнерис Таргариен на своё. Комик признался, что сомневается, насколько удачным вышел образ с его лицом и телом модели, зато придумал небольшую легенду по поводу «съёмок» в фэнтези сериале.

Первый каст на Дайнерис. Десять лет пролетели, конечно, как один день. Помню, как тяжело было тогда, пришлось лететь в Исландию на пробы прямо между съемками Камеди. Только с самолета, сразу костюм, грим, парик и на дракона. Дракон тогда ещё маленький был, его тоже кто-то из наших играл. Петров, по-моему. В итоге по баблу не сошлись, — прокомментировал публикацию комик на своей странице в Instagram.

Как писал NEWS.ru ранее, друг Гарика Харламова рассказал, как проводит вечера одинокий юморист. По его словам, Харламов весьма комфортно чувствует себя в роли холостяка, при этом много времени проводит со своей дочкой от Асмус. Сейчас он снял особняк в элитном посёлке на Новой Риге, также в его планах построить собственный дом.