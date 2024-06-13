Бикович, дружба с Киркоровым, ссоры с Топаловым: как живет Регина Тодоренко

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко постоянно находится в центре внимания, ведет телешоу, участвует в них и снимается в кино. Что известно о ее личной жизни, получила ли она российский паспорт?

Какое гражданство у Регины Тодоренко

Телеведущая родилась в Одессе и начинала карьеру певицы на родине. После начала СВО Тодоренко столкнулась с критикой со стороны украинцев из-за того, что живет и работает в Москве. В своем шоу «Пятница с Региной» телеведущая призналась, что у нее в семье имеется запрет на обсуждение политических тем.

«Ты теряешь друзей, братья и сестры друг другу не звонят. Стоит ли вообще обсуждать в семье политическую позицию? Потому что нам с Владом тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях. Не во всем сходятся наши позиции. Поэтому мы наложили вето на политические разговоры. Это разрушает нашу семью, а мы хотим и дальше быть вместе», — объяснила звезда.

Из-за позиции Тодоренко ее критиковали украинские коллеги. В частности, Макс Барских (Николай Бортник, внесен Минюстом РВ в список иноагентов) заявил, что знаменитость стала для него «большим разочарованием», однако он понимает, что в России ее держит супруг и карьера.

После начала СВО Тодоренко внесли в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины, запретив ей въезд в страну. В марте 2024 года телеведущая получила российское гражданство. Как сообщало KP.RU, ранее Тодоренко на протяжении нескольких лет жила и работала в России с украинским паспортом.

Как сложилась личная жизнь Регины Тодоренко

В июле 2018 года знаменитость объявила о своей помолвке с певцом Владом Топаловым. В октябре пара официально зарегистрировала брак. В декабре 2018 года Топалов и Тодоренко впервые стали родителями, у них родился сын Михаил.

В марте 2022 года Тодоренко рассказала о второй беременности. 15 июля у пары родился второй сын Мирослав.

В мае 2024 года Тодоренко призналась, что смогла бы воспитывать максимум троих детей. В беседе с NEWS.ru она поделилась, что живет в быстром темпе, постоянно занята работой и в настоящий момент у нее есть возможности уделять необходимое время как своей карьере, так и семье. Певица также добавила, что наибольшая часть бюджета семьи уходит на детей.

«Я понимаю, что с двумя детьми мне комфортно, я успеваю. С тремя детьми, ну как бы старший подрастет и не столько ему нужно будет времени, оно высвободится для младшего», — сказала телеведущая.

Тодоренко в шутку сказала, что четвертым ребенком можно считать ее супруга.

«Ну и муж — четвертый, давайте не будем забывать. Владик, 38 годиков», — пошутила Тодоренко.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Влад Топалов и Регина Тодоренко

До этого звезда признавалась, что у нее ежедневно возникает повод для ссор с мужем. Однако, заметила Тодоренко, звездная пара научилась преодолевать кризисы даже без помощи семейного психолога.

«Мы с Владом сталкиваемся с кризисом каждый день. Немножко ненавидим друг друга, но гасим это эмоциональное пламя друг в друге и пытаемся направить в нужное русло», — отметила Тодоренко.

Она объяснила, что в разгар конфликта «надо вспомнить, что вы вместе, в одной команде, а не друг против друга». Тогда конфликт нивелируется, считает знаменитость.

Где сейчас Регина Тодоренко

В первых числах декабря состоялся дебют знаменитости в кино. Она сыграла в десятой части фильма «Елки». Позднее стало известно, что Тодоренко исполнила главную роль в фильме «Любовь со второго взгляда». Ее партнером по съемочной площадке стал Милош Бикович.

«Милош — невероятно положительный, светлый актер с очень партнерскими качествами: готов делиться кадром, всегда поддержит и поможет, посоветует что-то. Я очень люблю, когда в кадре ты работаешь с людьми, которые ради качества проекта играют на одном поле, в одной команде, а не конкурируют между собой», — подчеркнула блогер.

В феврале 2024 года Тодоренко появилась в роли ведущей проекта «Новая Фабрика звезд». Ее коллегой по сцене стал Тимур Родригез.

В 2024 году звезда была одним из членов жюри шоу «Маска». Во время проекта Тодоренко настолько сдружилась с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым, что тот был готов приютить коллегу, ее мужа Влада Топалова и их двоих детей на время ремонта. Он напомнил, что у него есть гостевой домик, в котором тепло, уютно и целых восемь спален.

«Регину, Владика, маленького Мишу и еще новорожденного их сына — я всех приючу. У меня же гостевой домик есть! Там очень уютно, тепло, восемь спален», — отметил Киркоров.

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