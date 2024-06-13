Объявление в розыск, разлука с детьми, штрафы: где сейчас Татьяна Лазарева

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressovement press conference in Moscow

Татьяна Лазарева

13 июня стало известно, что МВД объявило телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в розыск по статье УК РФ. В чем обвиняют звезду, где она сейчас, что известно о ее личной жизни?

За что Лазареву разыскивает МВД

АСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что артистку разыскивают по статье о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). При этом в базе МВД России не указано, по какой статье ведется розыск.

«Лазарева Татьяна Юрьевна. Разыскивается по статье УК», — приводит данные из базы МВД ТАСС.

Весной знаменитость заявляла, что радуется, когда украинские беспилотники атакуют российские города. Она также поделилась тихим восторгом от попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Телеведущая призналась, что хочет свержения российской власти, осознавая, что гипотетический переворот мог бы стать кровавым. По ее мнению, изменения будут «кровавыми» и «ужасными», после чего она предрекла себе «небо в алмазах».

17 апреля 2024 года глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что прокуратура Москвы инициирует проверку по поводу высказываний Лазаревой. Парламентарий опубликовала фото документа из контролирующего ведомства.

«С целью реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать Вас о ее результатах», — говорилось в публикации.

В октябре 2023 года Пресненский суд Москвы оштрафовал Лазареву на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях. Это был второй штраф для телеведущей за подобное нарушение. В прошлый раз суд оштрафовал актрису в июне 2023 года на 30 тысяч рублей, но она обжаловала это решение.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Татьяна Лазарева

Где сейчас Татьяна Лазарева

Артистка застала начало СВО в Киеве, куда приехала в феврале 2022 года на съемки программы «Лига смеха». По словам Лазаревой, сразу после объявления спецоперации она столкнулась с бытовыми проблемами. Вещей с собой у нее было немного, а аптеки и магазины в столице Украины практически перестали работать.

Подробности своих будней Лазарева показывала в социальных сетях, заявив, что не поддерживает СВО. По словам артистки, ей предлагали покинуть Украину на автобусе, но она решила, что ее место нужнее матерям с маленькими детьми. В Киеве после начала СВО Татьяна провела около двух недель, после чего улетела в Испанию.

После этого актриса рассказывала, что была шокирована уровнем безработицы в Испании. Также артистка заявила о наличии дискриминации за границей, с которой сталкиваются обладатели российского паспорта.

В Испании Лазарева запустила свой проект под названием «Ужин за смыслом». Она проводила тематические мероприятия, в ходе которых задавала вопросы на разные темы. Люди платили за вход на вечеринку. В интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Лазарева отмечала, что за один вечер могла заработать две-три тысячи евро. Также она получала прибыль от вкладов.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressovement press conference in Moscow

Телеведущая выражала надежду на получение приглашения в проект за границей, поскольку ей нужно оплачивать содержание дома в курортном городе Марбелья и обеспечивать младшую дочь Антонину. Наследница планировала учиться в Лондоне.

Старшие дети артистки не хотели покидать Москву после начала СВО, но затем приняли решение уехать вслед за матерью. Дочь София мечтала стать певицей, но из-за переезда в Испанию ей пришлось поставить на паузу свои проекты. Сын телеведущей Степан переехал на ПМЖ в Португалию.

Несмотря на проживание в Испании, Лазарева признавалась, что не готова продать московскую квартиру и отказаться от российского паспорта. Артистка отмечала, что планирует оставаться за границей еще какое-то время, но при первой возможности намерена вернуться в Москву.

26 марта 2024 года Лазарева заявила, что она и еще 44 лица, признанные в РФ иноагентами, в сентябре 2024 года примут участие в выборах в Мосгордуму. По словам артистки, таким образом она хотела проверить, не дискриминирует ли подобный статус ее права.

Стоит отметить, что, согласно №99-ФЗ от 15.05.2024 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», иностранные агенты не могут участвовать в выборах всех уровней на территории РФ.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Михаил Шац и Татьяна Лазарева

Что известно о личной жизни Татьяны Лазаревой

26 января 2024 года 57-летняя телеведущая сообщила о разводе с 58-летним юмористом Михаилом Шацем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артистка назвала это первым в истории России разводом двух иноагентов. Она добавила, что вместе с супругом многое пережила за годы совместной жизни. По словам телеведущей, ни она, ни супруг не откажутся от своего статуса родителей троих детей.

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