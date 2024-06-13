Любовь с подростком, «дура» Бузова, инсульт: как живет Дмитрий Дибров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Дибров

Телеведущий Дмитрий Дибров полюбился зрителям Первого канала, поэтому после его ухода из «Кто хочет стать миллионером?» не очень тепло приняли Юлианну Караулову. Почему журналист покинул шоу, чем он сейчас занимается, что известно о его личной жизни и романтических отношениях с подростком?

Почему Дибров ушел из «Кто хочет стать миллионером?»

Весной 2023 года стало известно, что у любимой многими передачи сменился ведущий. Место Диброва заняла Юлианна Караулова, после чего в Сети стали обсуждать, что ведущий «Кто хочет стать миллионером?» ушел не по своему желанию.

«Надо выходить из зоны комфорта, вот я и вышел. Если бы я и дальше сидел как у Христа за пазухой, как я и сидел все эти 17 лет в викторине „Кто хочет стать миллионером?“ <...>, так бы жизнь шла и шла. Но дети же растут и скоро им не о чем будет со мной говорить. [Константин] Эрнст почувствовал, что надо бы, конечно, взболтнуть. Я считаю, правильно сделал. Но и я тогда тоже подумал: „А надо бы взболтнуть свою жизнь“», — рассказал Дибров в интервью Надежде Стрелец.

Говоря о возможном возвращении на Первый канал, журналист отметил, что сотрудничает с каналом в рамках контракта, однако основным местом работы считает ТНТ. По его словам, невозможно обойтись без масштабирования.

«Мы с Эрнстом не можем врать друг другу. Мы единственные два „взглядовца“ (журналисты, работавшие над программой «Взгляд», которая, по мнению интернет-издания Lenta.ru, стала одной из десяти передач Первого канала, «изменивших представление россиян о телевидении». — NEWS.ru), что остались на Первом канале», — признался Дибров.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Дмитрий Дибров

Что известно о личной жизни Диброва

В официальном браке телеведущий состоял трижды. Первый раз он женился в молодости, в 1985 году. В браке родился сын Денис, но вскоре семья распалась, поскольку Дмитрий много времени проводил на работе, чтобы обеспечить семью. Следующий брак Диброва также распался из-за его увлеченности карьерой. От второй жены у него есть дочь Лада. Вместе с мамой она постоянно живет во Франции.

В третий брак Дибров вступил с избранницей, которая младше него на 26 лет. СМИ писали, что именно разница стала причиной развода. Четвертой женой журналиста стала модель Полина Наградова. Они стали мужем и женой в 2009 году.

Молодая супруга подарила Диброву троих сыновей: Александра, Федора и Илью. Сам шоумен признавался, что мечтает о рождении дочки, несмотря на то что ему уже 64 года.

«Я бы рекомендовал коллегам по гендеру, мужичкам до 30 лет, не спешить с рождением. Самому надо еще подрасти, надо поучиться, надо бы стать на ноги и что-нибудь научиться отдавать, а не клянчить. А вот девушка уже готова в 17, я считаю, только наступает возраст согласия — она уже готова к тому, чтобы быть матерью», — считает Дибров.

Правда, союз Диброва и Наградовой считают мезальянсом. Когда пара познакомилась, девушке было 17, а ее избраннику 47. Встречу с супругой, на тот момент выпускницей одной из школ Ростова-на-Дону, Дибров назвал везением и подчеркнул, что его союз не может быть примером для подражания. Журналист объяснил, что для него любовь — это когда кто-то воспринимается важнее себя. Именно такое чувство, как рассказал Дибров, он испытывал к Наградовой.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Дмитрий Дибров с супругой Полиной

Из-за чего у Диброва был инсульт

В начале 2020 года у телеведущего случился инсульт. В недавнем интервью журналист рассказал, что жизнь ему спас коллега Леонид Якубович. Дибров вспомнил, как почувствовал ухудшение состояния, ужас и потерю сознания. Шоумен остался жив благодаря помощи друга, вызвавшего скорую помощь.

«Леня сделал все так быстро… Меня ждал академик Боткинской больницы, нашпигованной самой последней медицинской аппаратурой», — вспомнил Дибров.

В апреле 2024 года журналист жаловался, что борется с последствиями перенесенного несколько лет назад инсульта. По его словам, врачи предупредили его о возможности развития склероза и рекомендовали «укреплять» мозг.

«Доктора сказали заниматься мелкой моторикой. <...> Вот я и борюсь со склерозом», — заявил он.

Журналист подчеркнул, что должен соответствовать молодой жене и поэтому заботится о своем здоровье. Кроме того, он хочет еще детей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Дибров

Где сейчас Дмитрий Дибров

Летом 2023 года журналист запустил новое музыкальное шоу с психологическим уклоном под названием «Сессия». На платформе «ВКонтакте» постоянно выходят новые выпуски.

Кроме того, в 2024 году Дибров начал вести шоу «Это нормально?» вместе с Ольгой Бузовой. По его словам, некоторые друзья-интеллектуалы иронизируют над проектом, аргументируя это тем, что певица — «дура». Телеведущий же назвал работу с Бузовой интересной и признался, что многому у нее учится.

«Ее 25 миллионов подписчиков наводят меня вот на какую мысль: дура дурой, а вас-то она перехитрила. Может, вы сходите к своему начальнику отдела сбыта и спросите, что такое 25 миллионов лояльных клиентов? <...> Я стою рядом и слушаю. Она меня учит этому!» — признался Дибров.

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