«Наслаждение» в США, конкуренция с Заворотнюк: как живет Ольга Шелест

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Ольга Шелест

Недавно стало известно, что Ольга Шелест пробовалась на главную роль в сериале «Моя прекрасная няня», где в итоге сыграла Анастасия Заворотнюк. Как сейчас живет телеведущая, чем занимается в США?

Что известно о пробах Шелест в «Моей прекрасной няне»

В конце мая в Сети нашли видеоролик с кинопроб актрисы Анастасии Заворотнюк на роль няни Вики в телесериале «Моя прекрасная няня». Видео снималось в рамках передачи «За кадром», и, помимо вставок с пробами, коллеги Заворотнюк рассказывали о своих впечатлениях об артистке.

На кастинге рассматривались многие знаменитости, в числе которых была и Ольга Шелест. Однако, обойдя около 350 претенденток, роль получила именно Заворотнюк.

«Пробовались звезды, но, к своему удивлению, „пролетели мимо кассы“. Кастинг в общей сложности длился восемь месяцев. В итоге няней так и не стали Елена Захарова, Алика Смехова, Эвелина Бледанс, Ольга Шелест, Жанна Фриске, Амалия Гольданская, Анастасия Стоцкая, Лолита Милявская», — пишет портал wellnews.ru о конкурентках Заворотнюк на роль няни Вики.

Заслуженная артистка России скончалась в конце мая после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press Анастасия Заворотнюк

Что известно о жизни Шелест в США

После начала специальной военной операции Шелест исчезла из публичного пространства. В окружении телеведущей рассказали, что она уволилась со всех мест работ — радиостанций и телеканалов — и переехала в США вместе с мужем продюсером и режиссером Алексеем Тишкиным и детьми.

«Еще в то время, когда Ольга Шелест вместе с мужем летала в Америку на роды, стали ходить упорные слухи о том, что супруги приобрели квартиру в Нью-Йорке. А в 2022 году Алексей Тишкин, и до этого снимавший клипы в США, получил выгодное предложение о работе за океаном. И Ольга, не представлявшая себе долгой разлуки с мужем, отправилась вслед за ним за океан. Она не устраивала демаршей, не делала громких заявлений, просто, видимо, решила, что пора изменить свою жизнь», — отмечается в публикации «Дзен»-канала «Культурология».

Шелест и Тишкин жили в Нью-Йорке более десяти лет назад, когда у продюсера там было много работы. Позже семья периодически приезжала в США и зарегистрировала брак в Нью-Йорке. Дочерей Шелест тоже рожала за океаном: в 2013 году — Музу, в 2015 году — Айрис. Наследницы телеведущей имеют двойное гражданство.

По словам друзей Шелест, она продолжает работать в США, однако неизвестно, чем именно занимается сейчас знаменитость. В микроблоге она публикует нейтральные записи, представляющие зарисовки из жизни: прогулки с собакой, регулярные пробежки и бытовые моменты.

Так, в ноябре 2023 года Шелест показала поклонникам редкое фото с мужем. Она опубликовала в соцсетях семейный кадр в годовщину отношений и посвятила этому событию юмористический пост.

«Мужчина, а давайте еще потанцуем?! 26-я годовщина», — написала знаменитость.

Фото: Алексей Ладыгин/ИТАР-ТАСС Ольга Шелест

«Кажется, Ольга Шелест теперь просто живет, наслаждается каждым мгновением бытия. О том, чем она занимается за рубежом помимо семьи, никакой информации нет», — пишет «Культурология».

Последний раз Шелест появлялась на экране почти два года назад в программе «Пятеро на одного» на канале «Россия 1».

Чем известна Ольга Шелест

Ольга Шелест — телеведущая, актриса кино, телевидения и дубляжа, одна из первых виджеев «MTV Россия» (1998–2002 годы). Лауреат телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучшая ведущая развлекательной программы» («Бодрое утро») и премии «Радиомания» как лучшая радиоведущая (шоу Антона Комолова и Ольги Шелест на радио «Маяк»).

Также Шелест вела ряд шоу на MTV, «России 1», МУЗ-ТВ, СТС, ТВЦ и других телеканалах. Телеведущая неоднократно была комментатором конкурсов «Евровидение» и «Детское Евровидение».

Кроме того, Шелест известна как актриса дубляжа и озвучивания. Она является русским голосом мамонта Элли в мультфильме «Ледниковый период — 2» и его продолжениях. Кроме того, Шелест озвучила героиню Мишель Родригез в полнометражном анимационном фильме «Смурфики: Затерянная деревня».

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