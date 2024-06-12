Эрнст намекнул на возвращение Урганта на Первый канал: что он будет вести?

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Иван Ургант

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст намекнул на возможное возвращение шоумена Ивана Урганта в эфир. Предрешено ли появление юмориста на федеральном ТВ, что он будет вести?

Что Эрнст сказал об Урганте

Портал «Страсти» со ссылкой на Telegram-канал Verum Regnum|Наш Regnum пишет, что в выходные вышел новый выпуск КВН. В рамках разминки Эрнст, будучи членом жюри, поинтересовался у конкурсантов, какие старые программы с новыми ведущими они бы вернули в эфир.

«Давайте вернем „Вечернего Урганта“ и со старым ведущим», — ответил участник одной из команд под крики, свист и аплодисменты из зала.

После этого Эрнст поставил комику и его команде высшую оценку — пять баллов. Его примеру последовали и другие члены жюри. После этого в Сети начали предполагать, что таким образом Первый канал лоббирует возвращение Урганта в телеэфир.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Константин Эрнст

Зачем нужен Ургант Первому каналу

Блогер и общественный деятель Вадим Манукян считает, что шоумен нужен Эрнсту, поскольку у Первого канала могли просесть рейтинги. Ургант и его программы в свое время имели довольно высокие показатели, напомнил эксперт.

«Становится очевидно, что Иван Ургант просто нужен Первому каналу. Вероятно, ситуация такая, что рейтинги у телеканала могли просесть, а Ургант в своё время приносил довольно высокие рейтинги. Если те проекты, которые сегодня есть в сетке канала, не позволяют достигнуть подобных цифр, то остается прибегнуть к этому варианту», — сказал Манукян в разговоре с «Абзацем».

Проблема, по мнению эксперта, состоит в том, что зрители не хотят видеть шоумена. По словам Манукяна, именно на это Эрнсту стоило бы обратить внимание.

«Это самое главное, на мой взгляд. Именно к этому Константину Львовичу стоило бы прислушаться и перестать через тот же КВН продвигать какие-то определенные нарративы, которые бы позволили в итоге Урганта вернуть на экран», — сказал Манукян.

Блогер напомнил, что это не первый раз, когда в Сети обсуждают попытки руководства Первого канала лоббировать возвращение Урганта. Например, 17 апреля Эрнст во время съемок КВН позвонил Урганту и публично поздравил его с днем рождения. Портал 7days сообщал, что юморист несколько раз пошутил во время разговора и «разнес зал».

«Митя Хрусталев поздравил с днем рождения Урганта, потом Эрнст позвонил ему прямо из зала, и Ургант пару раз разнес зал. Зал хором кричит: „С днем рождения!“» — рассказал участник команды «Бывшие».

В конце апреля телекритик Александр Горбунов заявил, что программа «Вечерний Ургант» может вернуться в эфир уже осенью 2024 года, когда на федеральных каналах начнется новый сезон. По его словам, большое число зрителей ждет возвращения шоумена на телеэкраны, это может стать главным событием сезона.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант

«На федеральных каналах новый сезон всегда начинается осенью. Сейчас возвращать смысла нет ради пары выпусков в апреле и мае. А так можно сделать главным событием сезона. Этого многие ждут. Эта тема волнует многих зрителей. Они ждут возвращения Ивана, нам его не хватает. Я думаю, это случится осенью, не раньше, если его действительно собираются возвращать в эфир», — сказал Горбунов в беседе с NEWS.ru.

В апреле 2024 года поклонники КВН предположили, что КВН может искать «новые лица». В числе возможных будущих ведущих конкурсантов был и Ургант.

«Ургант — идеальная замена Маслякову. Он опытный, шоумен, лауреат, звезда, в общем. И уже сам признался, что хочет обратно в Россию», — отмечают в соцсетях.

Готовы ли зрители к возвращению Урганта

1 июня вышел выпуск YouTube-шоу Kuji Podcast, в котором Ургант принял участие. Некоторые подписчики оказались рады выходу шоу с телеведущим. Часть пользователей отметила, что соскучилась по юмору артиста.

«Я осознал, что когда вечерами сижу дома и думаю, что чего-то не хватает, оказывается, мне не хватает Ивана Урганта», — написал Вадим Грищенко.

«Поняла, как я соскучилась по Ивану. Очень не хватает его в медиапространстве», — написала Дарья Шушерина.

Однако под подкастом довольно много негативных комментариев. Пользователям не понравилось, что Ургант вместо серьезных ответов на вопросы постоянно шутил.

«Никогда не думала, что с Иваном настооооолько некомфортно, если ты не Хью Джекман, Ева Лонгория, Уилл Смит, Джеки Чан. Включая на подкасте режим „кто здесь отец?“, он был похож не на классного ведущего, которого мы все помним, любим и ждем, а на пьяного батю, которого уволили и он на кухне всеми способами доказывает, что ты и твой друг ноль», — написала Ди Ди.

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Описан сценарий возвращения Урганта на Первый канал. Будет ли свое шоу?