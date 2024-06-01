«Похож на пьяного батю»: в Сети высмеяли подкаст с Ургантом

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Иван Ургант

Телеведущий и шоумен Иван Ургант пришел на YouTube-шоу Kuji Podcast, что спровоцировало волну негативных комментариев не только среди подписчиков проекта, но и остальных пользователей Сети. За что едва ли не гнобят юмориста?

О чем сказал Ургант в Kuji Podcast

Шоумен не упускал возможности пошутить, прежде чем ответить на вопросы. С ведущими Kuji Podcast Андреем Коняевым и Тимуром Каргиновым Ургант обсудил российский стендап, литературу, новые сериалы и фильмы. Кроме того, они поговорили о проектах Netflix, любимых кинолентах, шоу Пирса Моргана, отечественной и зарубежной музыке, а также о детском кино. При аудитории канала в 801 тысячу подписчиков подкаст с участием Урганта набрал к 1 июня более 610 тысяч просмотров.

Что сказали россияне о подкасте с Ургантом

Некоторые подписчики оказались рады выходу выпуска с шоуменом. Часть пользователей отметила, что соскучилась по юмору шоумена.

«Я осознал, что когда вечерами сижу дома и думаю, что чего-то не хватает, оказывается, мне не хватает Ивана Урганта», — написал Вадим Грищенко, которого поддержали лайками 247 человек.

«Как же не хватает Ивана. Глоток его живости и юмора. Спасибо, Куджи», — добавила Анна Мельникова.

«Поняла, как я соскучилась по Ивану. Очень не хватает его в медиапространстве», — написала Дарья Шушерина.

Однако под подкастом довольно много негативных комментариев. Пользователям не понравилось, что Ургант вместо серьезных ответов на вопросы постоянно шутил.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Иван Ургант

«По итогу после воодушевления от превью пришло разочарование. В этом смысле можно сказать, что „первый блин“ именно с Иваном — вышел комом. И к ребятам ноль претензий вообще. Они оба старались сделать разговор серьезным. Но Иван почему-то посчитал, что будет уместным быть таким, как в „Вечернем Урганте“. А мы очень хотели хорошего простого разговора без 1000 шуток на квадратную минуту», — подчеркнул Kirill.

«Эквилибристика какая-то, а не привычная подкастная атмосфера разговора на равных. Как будто Иван пытается забросать шутками потенциальный вопрос, который давно висит в воздухе, но он делает все, чтобы не замечать этого», — возмущена BUBA MARika.

«Я смотрел все интервью Ивана на „Ютубе“ за последние 10 лет. Всегда надеялся, что увижу что-то яркое, веселое, приятное. И всегда разочаровывался. Думаю, дело в Иване. У него странное желание быть умнее всех в комнате, из-за этого всегда неловко. Чувства от подкаста: кринж, разочарование», — добавил Павел Савенков.

«Сначала было: „Вау, Ургант у Куджи!“ Потом: „Боже, чувак! Ты вообще смотрел до этого Куджи? Где теплая атмосфера друзей, которые на кухне разговаривают обо всем понемногу?“. Нафига шоу устраивать? Боже, Ваня, прекрати!» — подчеркнула подписчица канала.

Под видео полно и более жестких замечаний. Некоторые увидели в поведении Урганта показушность и неискренность. Кроме того, пользователям не понравилось, что шоумен настоял на обращении на «вы», а не на «ты».

«На 23-й минуте я еще раз убедилась, что Иван ни в интервью, ни в подкасте не может расслабиться и быть собой. Он опять в образе», — отмечает пользовательница с ником ОИ.

«Я правильно поняла, что на „ты“ к Ивану Андреевичу нельзя? С этого момента всё и пошло наперекосяк, к „великому“ Урганту на „ты“, ну как же ж можно», — возмущаются в комментариях.

«Никогда не думала, что с Иваном настооооолько некомфортно, если ты не Хью Джекман, Ева Лонгория, Уилл Смит, Джеки Чан. Включая на подкасте режим „кто здесь отец?“, он был похож не на классного ведущего, которого мы все помним, любим и ждем, а на пьяного батю, которого уволили и он на кухне всеми способами доказывает, что ты и твой друг ноль. Это не иронично все было, а кринжово, хоть по-прежнему это молниеносная реакция, искрометность, но он не увлек за собой, а увлекся собой. Это просто все было очень странно», — написала Ди Ди.

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