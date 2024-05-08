Фильм с Ургантом не покажут в РФ: что это значит для него и Первого канала

Фото: Пример интонации

8 мая стало известно, что фильм «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли не получил прокатное удостоверение. Как это отразится на карьере ведущего и его возможном возвращении на Первый канал?

Почему фильм с Ургантом не выйдет в прокат

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале заявил, что лента «Во сне ты горько плакал» не получила прокатное удостоверение. Это означает, что фильм не будут показывать на территории России.

«Сегодня мне пришел ответ с Министерства культуры Российской Федерации на мое обращение с просьбой не выдавать в России прокатное удостоверение фильму с участием русофоба Ивана Урганта „Во сне ты горько плакал“, — написал Бородин.

Общественный деятель полагает, что фильм не стоит показывать в России, поскольку его режиссером является муж журналистки Катерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Николай Солодников. Бородин также назвал Урганта русофобом и заявил, что продюсером проекта выступил Александр Сокуров. По мнению Бородина, все вышеперечисленные знаменитости «занимают антироссийскую позицию».

Что Сокуров сказал о фильме с Ургантом

Сокуров сообщил NEWS.ru, что не может оценить фильм «Во сне ты горько плакал», поскольку не имеет к нему отношения. По словам кинематографиста, он не знает, по какой причине картине не выдали прокатное удостоверение.

«Я не знаю, о чем фильм. Я не имею никакого отношения к этому фильму. Я не знаю, почему удостоверение не выдали. Я не имею права судить о фильме, я его не видел», — сказал кинематографист.

Сокуров добавил, что не может оценить роль Урганта в фильме, поскольку не знает, кого он сыграл.

«Мне нельзя судить об этом. Я просто не знаю, о чем речь», — подчеркнул Сокуров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант

Вернется ли Ургант на Первый канал

В конце апреля телекритик Александр Горбунов заявил, что программа «Вечерний Ургант» может вернуться в эфир уже осенью 2024 года, когда на федеральных каналах начнется новый сезон. По его словам, большое число зрителей ждет возвращения шоумена на телеэкраны и это может стать главным событием сезона.

«На федеральных каналах новый сезон всегда начинается осенью. Сейчас возвращать смысла нет ради пары выпусков в апреле и мае. А так можно сделать главным событием сезона. Этого многие ждут. Эта тема волнует многих зрителей. Они ждут возвращения Ивана, нам его не хватает. Я думаю, это случится осенью, не раньше, если его действительно собираются возвращать в эфир», — сказал Горбунов в беседе с NEWS.ru.

Актриса и телеведущая Яна Поплавская ранее сообщила, что одна из ее подписчиц во время экскурсии в телецентр «Останкино» увидела нетронутую студию шоу «Вечерний Ургант». Как подчеркнула артистка, декорации к закрытой после начала российской спецоперации на Украине программе демонтируют более двух лет. По словам Поплавской, в помещении висят огромные плакаты и баннеры с Ургантом.

27 апреля режиссер Михаил Миронов, который последние пять лет был постановщиком программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, заявил, что у него много планов по работе с Ургантом. По его словам, которые приводила «Газета.Ru», шоумен и вся команда передачи — лучшее, что могло случиться в жизни.

«Я режиссер „Вечернего Урганта“ последние пять лет. Сам Ваня и вся команда — это лучшее, что могло случиться в жизни. Имею дерзость считать Ивана своим другом, и у нас планов громадье», — сказал Миронов.

При этом музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко ранее заявил, что шоумен Иван Ургант, недавно выступивший на дне рождения журналистки Ксении Китаевой со своим музыкальным коллективом Grisha Urgant, пытается «прощупать почву» для возвращения на телевидение. По мнению эксперта, теперь шоумен делает акцент на музыку.

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