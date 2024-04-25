«Ургант — идеальная замена Маслякову»? Кто будет новым ведущим КВН

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/РИА Новости

Иван Ургант, Александр Масляков

Бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков покинет свой пост из-за тяжелой болезни, предполагают источники СМИ. Что случилось с Масляковым, кто сможет его заменить в КВН, при чем здесь Иван Ургант?

Что случилось с Александром Масляковым

Rg.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash пишет, что Масляков тяжело болен — у него неоперабельная опухоль в легких. Ее нашли в 2022 году, когда телеведущий перенес COVID-19.

«Все это время 82-летнего ведущего наблюдают врачи, он проходит поддерживающее лечение. Но сейчас жалоб на здоровье стало больше», — сообщил Telegram-канал.

О том, что он заболел COVID-19, Масляков сообщил в начале феврале 2022 года в соцсетях. Телеведущий предупредил, что его некоторое время не будет на играх сезона.

Сколько лет Масляков работал в КВН, кто сможет его заменить

Заслуженный деятель культуры РФ и академик фонда «Академия российского телевидения» Масляков был бессменным ведущим «Клуба веселых и находчивых» с 1964 года — он сменил первого ведущего программы врача Альберта Аксельрода и сыграл большую роль в популяризации КНВ в Советском Союзе.

21 апреля 2024 года KP.RU сообщила, что заболевшему Маслякову нашли постоянную замену — якобы комик Дмитрий Хрусталев назначен постоянным ведущим КВН вместо Маслякова-старшего. Ранее с 2022 года он был одним из ведущих Высшей лиги КВН и музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН».

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Александр Масляков

Александр Масляков — младший говорил, что информация о замене отца на Дмитрия Хрусталева не соответствует действительности. Масляков-старший будет продолжать вести эфиры.

В это не верит продюсер Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что с объявлением о новом ведущем КВН «будут тянуть до последнего» исходя из «PR-соображений».

«Масляковы, скорее всего, оставят эту историю для какого-то PR-взрыва. Тянут до последнего», — считает Рудченко.

Что говорят зрители о болезни Маслякова

Многие россияне, привыкшие к бессменному руководителю популярнейшего юмористического шоу, выражают сожаление.

«Маслякова жаль», — пишут в соцсетях.

Поклонники передачи с интересом обсуждают сообщения о том, что в феврале 2024 года Масляков-старший и его жена Светлана сделали Маслякова-младшего единственным владельцем КВН. По информации Telegram-канала «Звездач», в 2023 году выручка телевизионного творческого объединения «АМиК» составила 560 млн рублей, в том числе прибыль — более 153 млн рублей.

«Ой, не знаю. КВН держался на барине. Расползется вся эта империя без него», — предполагает Ирина Щербакова в комментариях Telegram.

«АМиК» владеет брендом КВН, авторскими правами на шутки участников телеверсии, организует гастроли команд и специальные выступления. Александр Масляков — младший ведет Премьер-лигу КВН.

Живой интерес вызывает персона нового ведущего. В соцсетях предположили, что КВН может искать «новые лица».

«Ургант — идеальная замена Маслякову. Он опытный, шоумен, лауреат, звезда, в общем. И уже сам признался, что хочет обратно в Россию», — отмечают в соцсетях.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Александр Масляков

Что сейчас с Ургантом, сможет ли он возглавить КВН

Как пишет 7Дней.ru, Ургант уже вернулся в Россию: 21 апреля его видели на костюмированной вечеринке в Москве в честь дня рождения Ксении Китаевой. Знаменитый юморист стал особым гостем вечера и исполнил со сцены несколько песен со своей группой Grisha Urgant.

На вечеринке были замечены телеведущий Андрей Малахов, блогер Надежда Стрелец, дочери знаменитых певцов Стефания Маликова и Софико Меладзе, бьюти-блогер Ксения Шипилова, историк и искусствовед Александр Радаев, главный редактор Vogue Ксения Соловьёва, модельер Леся Небо (Олеся Шиповская).

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