«Главное событие сезона»: стало известно, когда Ургант вернется в эфир Телекритик Горбунов анонсировал скорое возвращение Ивана Урганта в эфир

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Иван Ургант

Проект «Вечерний Ургант» может вернуться в эфир уже осенью, когда на федеральных каналах начнется новый сезон, предположил в беседе с NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. По его мнению, огромное количество зрителей ждет возвращение ведущего Ивана Урганта на телеэкраны. Как отметил Горбунов, если «Вечерний Ургант» вернется в эфир, это станет главным событием сезона.

На федеральных каналах новый сезон всегда начинается осенью. Сейчас возвращать смысла нет ради пары выпусков в апреле и мая. А так можно сделать главное событие сезона. Этого многие ждут. Эта тема волнует многих зрителей. Они ждут возвращения Ивана, нам его не хватает. Я думаю, это случится осенью, не раньше, если его действительно собираются возвращать его в эфир, — сказал Горбунов.

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст во время съемок КВН позвонил Урганту и публично поздравил его с днем рождения. При этом ведущий несколько раз пошутил во время разговора и «разнес зал».

Ургант 16 апреля отметил 46-летие и опубликовал в соцсетях свое счастливое фото. Актриса и телеведущая Алла Михеева в соцсети поздравила шоумена с днем рождения и напомнила о его авторской передаче «Вечерний Ургант». Артистка призналась в любви к Урганту и его программе. Михеева посвятила имениннику ролик из отрывков передачи «Вечерний Ургант», которая впервые вышла в эфир 16 апреля 2012 года.