Описан сценарий возвращения Урганта на Первый канал. Будет ли свое шоу?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Иван Ургант

В СМИ появилась информация, что шоумен Иван Ургант может вернуться на Первый канал уже этой осенью. Каким образом он это сделает, что говорят критики, готовы ли к камбэку телеведущего россияне?

Как Ургант вернется на Первый канал

Телекритик Александр Горбунов в разговоре с NEWS.ru предположил, что шоумен может быть модератором шоу наподобие «Лучше всех», «Минута славы», «Привет, Андрей» и других. Свою позицию эксперт объяснил тем, что Ургант является талантливым ведущим юмористических программ и комфортно чувствует себя в развлекательных и музыкальных форматах, поскольку начинал карьеру на телеканале MTV.

«Ургант умеет общаться с детьми. У него была такая рубрика в „Вечернем Урганте“. Он точно не стал бы вести новостные программы и серьезные политические. Он гениально себя демонстрирует в образе развлекательных проектов. Может быть, музыкальный проект наподобие „Голоса“. Его любовь в музыке ощущалась в проекте „Вечерний Ургант“. Либо проект а-ля „Привет, Андрей“, который музыкальный и позитивный. Такое ему по плечу», — считает Горбунов.

По мнению телекритика, Ургант обрел бы свое место в «Минуте славы», так как сможет приободрить участников и зарядить их позитивным настроем. Также Горбунов считает, что ведущему может подойти тревел-шоу о путешествиях по российским регионам.

«Шоу, где Иван ездит по разным городам России и рассказывает, какие интересные места можно посетить. С Познером у него это прекрасно получалось. Я думаю, он и один может проехаться по нашей стране, рассказать о замечательных людях и интересных локациях. Это тоже одна из вариаций шоу», — добавил Горбунов.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Иван Ургант

Вернется ли «Вечерний Ургант»

Горбунов также предположил, что шоумен может вернуться в эфир, чтобы вести свою программу, которую ранее поставили на паузу. По мнению критика, огромное количество зрителей ждет возвращения ведущего на телеэкраны. Как отметил Горбунов, если «Вечерний Ургант» вернется в эфир, это станет главным событием осени.

«Сейчас возвращать смысла нет ради пары выпусков в апреле и мае. А так можно сделать главным событием сезона. Этого многие ждут. Эта тема волнует многих зрителей. Они ждут возвращения Ивана, нам его не хватает. Я думаю, это случится осенью, не раньше, если его действительно собираются возвращать в эфир», — сказал Горбунов.

Кто ждет Урганта на Первом канале

17 апреля генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст во время съемок КВН позвонил шоумену и публично поздравил его с днем рождения. При этом ведущий несколько раз пошутил во время разговора и «разнес зал».

«Митя Хрусталев поздравил с днем рождения Урганта, потом Эрнст позвонил ему прямо из зала, и Ургант пару раз разнес зал. Зал хором кричит: „С днем рождения!“», — рассказал участник команды «Бывшие».

Фото: Кирилл Зыков /Агентство «Москва» Иван Ургант

Актриса и телеведущая Алла Михеева 16 апреля в социальных сетях поздравила шоумена с днем рождения и напомнила о его авторской передаче «Вечерний Ургант». Артистка призналась в любви к бывшему коллеге и его программе. Михеева посвятила имениннику ролик из отрывков передачи.

Телекритик Александр Горбунов считает, что Ургант является профессионалом, в котором нуждается Первый канал. Кроме того, эксперт считает, что возвращение шоумена обусловлено и тенденциями, существующими в обществе. По словам Горбунова, процесс прощения артистов, которые негативно высказались об СВО, набирает обороты.

«Иван, что очень важно, сохраняет верность Первому каналу. Он не ведет никакое шоу на YouTube, никакие проекты на сторонних платформах, ждет, когда режим паузы будет исправлен на режим „плей“ и все закрутится, как и прежде», — сказал Горбунов в беседе с NEWS.ru.

Правда, не все зрители ждут возвращения шоумена. Некоторые пользователи Сети не могут простить Урганту его высказывания против спецоперации на Украине и отъезд в Израиль. Тем не менее шоумен подчеркивал, что не уезжал из России.

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