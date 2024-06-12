Возвращение в «Универ», диабет, мечта о дочке: где сейчас Кожевникова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Кожевникова

Актриса Мария Кожевникова, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ», ответила на слухи о своем возвращении в проект. Правда ли, что артистка снова будет сниматься в кино, что известно о ее здоровье и личной жизни?

Вернется ли Мария Кожевникова в «Универ»

Недавно на телеканале ТНТ состоялся перезапуск комедийного проекта, получивший название «Универ. 13 лет спустя». На экран вернулись многие звезды оригинального «Универа», в том числе Виталий Гогунский (Эдуард Кузьмин, но запомнился всем больше как Кузя), Анна Хилькевич (Маша Белова) и Станислав Ярушин (Антон Мартынов). В последнем эпизоде бизнесмен Кузя, разбогатевший на производстве пельменей и вареников, отказывается от идеи вернуть Машу Белову. Герой заявляет, что теперь намерен отыскать свою первую любовь Аллу Гришко.

Сама Кожевникова считает маловероятным возвращение в «Универ». Вместе с тем 39-летняя актриса отметила, что готова сняться с некоторыми коллегами по легендарному сериалу. В качестве примеров, помимо Гогунского, она привела Валентину Рубцову и Андрея Гайдуляна, с которыми выходит другой сериал «СашаТаня».

«На протяжении более десяти лет не было ни дня, чтобы я не получила сообщения или вопроса на улице, когда Аллочка Гришко вернется. Мне очень приятно ваше внимание. <...> Про продолжение не знаю, маловероятно, слишком много чего должно совпасть, но в кадре с Гогунским, Рубцовой и Гайдуляном я бы с удовольствием встретилась», — заявила знаменитость в беседе со StarHit.

Актриса добавила, что, когда снималась в сериале «Универ», между ней и продюсерами возникало недопонимание. По ее словам, на площадке создатели и артисты иногда не могли понять друг друга, поскольку школы КВН и театральных вузов отличаются, как китайский и русский языки.

«Просто твоя моя не понимать!» — поделилась Кожевникова, добавив, что подобные нюансы оборачивались не конфликтами, а забавными ситуациями, которых на площадке было немало.

Чем болеет Мария Кожевникова

Артистка часто бывает на светских мероприятиях, поэтому поклонники сразу же заметили изменения во внешности актрисы, запомнившейся в качестве одного из секс-символов 2010-х. Кроме того, Кожевникова в течение нескольких месяцев публиковала видео и фото, в подписях к которым шутила насчет своего округлившегося лица.

Поклонники звезды «Универа» поддерживали ее, напоминая, что она не «хомячок», а «женщина, не так давно родившая младенца и, скорее всего, кормящая грудью». Фанаты отмечали, что Кожевниковой идут «пышные формы», благодаря которым она стала «олицетворением настоящей славянской женщины и мамы».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Кожевникова

Сама артистка рассказала, что у нее диагностировали тяжелый недуг. Выяснилось, что у Кожевникой стоит диагноз «преддиабет» — работа организма с нарушениями углеводного обмена веществ. Это состояние угрожает обернуться сахарным диабетом II типа, если пациенту подберут неправильную терапию или она вовсе будет отсутствовать.

«В общем, у меня преддиабет. Есть мнение, что возникает он при нездоровом питании и малоподвижном образе жизни, но я пример того, что это не всегда так! Еще я сдавала генетический тест, где диабет у меня тоже находится в маловероятной зоне риска», — рассказывала актриса.

Что известно о личной жизни Марии Кожевниковой

Актриса вместе с супругом бизнесменом Евгением Васильевым воспитывает четверых детей. В январе 2014 года Кожевникова родила сына Ивана. Спустя год она подарила супругу сына Максима. В июле 2017 года у Кожевниковой родился третий ребенок — Василий. В сентябре 2023-го актриса в четвертый раз стала матерью, однако имя младенца раскрыла только в июне 2024 года. Сына назвали Александром.

В ноябре Кожевникова рассказала, что за время последней беременности набрала 30 килограммов. Актриса отметила, что вынашивание наследников давалось ей «с непростой гормональной перестройкой».

Несмотря на проблемы со здоровьем, Кожевникова намерена родить еще одного ребенка. В комментариях пользователи мечтали о появлении у актрисы дочери. Сама актриса резко реагировала на такие заявления.

«Я часто слышала и слышу вопросы: „Вы, наверное, хотите дочку? Вы идете за дочкой?“ Для меня это звучит очень странно, потому что я уверена: в небесной канцелярии лучше всех знают, кто нужен семье», — подчеркивала актриса.

Недавно Кожевникова рассказала, что мечтает о пятерых детях. Актриса уточнила, что хочет поправить здоровье, прежде чем вновь беременеть.

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