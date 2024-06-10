Звезда «Универа» раскрыла правду о работе с создателями сериала Актриса Кожевникова заявила о недопонимании с создателями «Универа»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Кожевникова

Актриса Мария Кожевникова в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что, когда снималась в сериале «Универ», между ней и продюсерами было недопонимание. По ее словам, создатели проекта не могли понять друг друга, поскольку школы КВН и театральных вузов отличаются, как китайский и русский языки.

Просто твоя моя не понимать! — поделилась Кожевникова.

Звезда сериала призналась, что подобные нюансы оборачивались не конфликтами, но забавными ситуациями, которых на площадке было немало. Так Кожевникова отреагировала на внимание публики, которая интересуется, когда ее героиня вернется на экраны. Актриса подтвердила, что ей это очень приятно, как и отзывы о старом добром «Универе».

Сериал вышел в 2008 году. Кожевникова сыграла Аллу Гришко. Роль принесла актрисе бешеную популярность.

Кожевникова добавила, что съемки начинались «на коленке». Группа снимала в пространстве, где наверху был офис. Актриса назвала сериал «самым настоящим, честным» и реально похожим на жизнь студентов в России.

Ранее 39-летняя Кожевникова усомнилась, что будет участвовать в продолжении спин-оффа легендарного «Универа». Актриса также подтвердила готовность сняться с некоторыми коллегами по цеху.