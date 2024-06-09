Мария Кожевникова ответила, вернется ли в новый сезон «Универа» StarHit: Мария Кожевникова не планирует возвращаться к роли Аллочки в «Универе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Кожевникова

39-летняя актриса Мария Кожевникова считает маловероятным свое участие в продолжении спин-оффа легендарного сериала «Универ», однако отметила, что готова сняться с некоторыми коллегами по цеху, сообщает StarHit. Сейчас женщина занимается воспитанием четверых детей, последний из которых появился на свет в сентябре прошлого года.

В перезапуск проекта, который получил название «Универ. 13 лет спустя», вернулись многие звезды оригинального «Универа»: Виталий Гогунский, Анна Хилькевич и Станислав Ярушин. Недавно вышел последний эпизод, в котором Кузя упомянул, что собирается отыскать Аллочку, свою первую любовь.

На протяжении более десяти лет не было ни дня, чтобы я не получила сообщения или вопроса на улице, когда Аллочка Гришко вернется. Мне очень приятно ваше внимание. <...> Про продолжение не знаю, маловероятно, слишком много чего должно совпасть, но в кадре с Гогунским, Рубцовой и Гайдуляном я бы с удовольствием встретилась, — заявила девушка.

Недавно актриса Анна Кузина, сыгравшая студентку педагогического факультета Яну Семакину в сериале «Универ. Новая общага», разозлила поклонников постом о сборе денежных средств для ВСУ. Многие пользователи обвинили актрису в предательстве и неблагодарности по отношению к РФ, благодаря которой та получила известность. В комментариях предложили варианты, как наказать актрису.