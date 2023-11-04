Кожевникова показалась в купальнике после четвертых родов: куда она пропала Актриса Кожевникова поделилась снимком в купальнике после четвертых родов

Фото: Социальные сети

Социальные сети

Звезда сериал «Универ», экс-депутат Госдумы и актриса Мария Кожевникова опубликовала фото в купальнике после четвертых родов. Где сейчас артистка, чем она занимается?

Как сейчас выглядит Кожевникова

Кожевникова с семьей отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Актриса впервые вывезла новорожденного сына за границу — в сентябре 38-летняя актриса стала мамой в четвертый раз.

Семья арендовала огромную виллу с бассейном, где они плавают по вечерам. Днем они загорают на пляже. В один из визитов к морю актриса сфотографировалась в купальнике. Публика положительно встретила пост.

«Какая Вы лучезарная красотка», — написал один из комментаторов.

Фотографию артистка выставила спустя неделю после откровенного признания: Кожевникова рассказала, что за время четвертой беременности набрала 30 килограммов.

«Все дети мне давались с непростой гормональной перестройкой! И поэтому +30 кг — первый, +45 кг — второй, +27 кг — третий и +30 кг — четвертый! Меня правда это не пугает и, как видите, не останавливает. Хотя и очень сложно возвращаться к себе!» — призналась актриса.

Фото: Социальные сети Социальные сети

Что известно о личной жизни Кожевниковой

В конце августа 2013 года Кожевникова обвенчалась с бизнесменом Евгением Васильевым. Церемония состоялась в Свято-Николаевском соборе в Ницце. Пара не регистрировала брак официально.

В январе 2014 года Кожевникова родила сына Ивана. Спустя год она подарила супругу сына Максима. В июле 2017 года у Кожевниковой родился третий ребенок — Василий. В сентябре 2023 актриса в четвертый раз стала матерью, однако имя младенца пока не раскрыла.

«СМИ давно приписывали мне разные романы и я решила наконец-то честно признаться... Да, я влюблена и одновременно в нескольких мужчин! Ну что делать , если невозможно определиться. И еще плюсом, мы все живем под одой крышей!», — шутила в соцсетях актриса.

Кожевникова признавалась, что ее часто спрашивают, не хотела бы она дочку, а в комментариях пишут «четыре сыночка и лапочка дочка». Актриса отмечала, что для нее такие фразы звучат очень странно, потому что она уверена: «в небесной канцелярии лучше всех знают, кто нужен семье».

В августе 2022 года Кожевникова рассказывала, что ее на протяжении трех лет преследует меланхолия. В интервью «Собеседнику» она отмечала, что лечит ментальное здоровье и всеми силами старается избавиться от усталости.

«Вдруг ты просыпаешься с утра, и тебе ничего не надо, ничего не хочется, нет ни цели, ни мечты. Не было желания общаться с друзьями, я перестала брать трубку — и 90% из моего прежнего круга общения сами собой отпали», — признавалась актриса.

Чем сейчас занимается Кожевникова

В 2017 году по приглашению главы города Красногорска Радия Хабирова, была включена в члены городской Общественной палаты Красногорска. В 2020 году ее переизбрали на следующий срок. Она состоит в комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Кожевникова занимается благотворительностью и помогает детям с проблемами со здоровьем. Например, в 2021 году актриса помогла собрать 150 млн рублей на «самый дорогой укол» больному ребенку — двухлетняя москвичка получила препарат «Золгенсма».

В 2022 году Кожевникова вместе с сыном посетила первый в России NFT-приеме «Благотворительность будущего». Она произнесла трогательную речь на тему социального сиротства и важности поддержки благотворительности в целом.

В ноябре того же года сын Кожевниковой Василий решил помочь бабушке из дома престарелых и купить для нее подарки к Новому году. Актриса рассказала ему о женщине из Ржевского интерната, которая мечтает о теплом халате и наборе для творчества и ребенок сразу захотел откликнуться. Таким образом семьям поучаствовала в акции «Чудеса случаются».

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