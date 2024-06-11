Премия Пугачевой, безденежье, дорогие лекарства: где сейчас Юлия Самойлова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Самойлова

Певица Юлия Самойлова в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Чем она занимается сейчас, что говорила об Алле Пугачевой?

Чем известна Самойлова

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в Ухте.

С ранних лет она прикована к инвалидной коляске. До года Самойлова была здоровым ребенком, но после неудачной прививки от полиомиелита наступили тяжелые последствия — в 13 лет ей поставили диагноз «спинальная амиотрофия Вердинга — Гофмана».

В 2014 году Самойлова исполнила песню «Вместе» на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.

В 2013 году певица стала участницей шоу «Фактор А» народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Она заняла второе место в проекте, а также в конце сезона получила премию «Золотая звезда Аллы» из рук Примадонны.

Самойлова отмечала, что своим успехом обязана родителям, которые воспитывали ее как обычного ребенка и не слишком опекали.

«У меня детство было обычное, как у всех нормальных детей. Я ходила в обычную школу и считаю неправильным, когда делают специализированные классы. Это неверно, это очень сильно акцентирует внимание на том, что ты не такой, как все! Мне кажется, все дети должны учиться вместе, ну болеет человек, и что? И когда у меня были какие-то проблемы, кто-то меня обижал, я приходила домой и жаловалась, мама и папа говорили: „Ты сама должна в этом разобраться!“» — вспоминала она.

Что известно о личной жизни Самойловой

В 2015 году Юлия Самойлова вышла замуж за своего концертного директора Алексея Тарана. Пара встречалась с 2012 года.

«Мои обязанности — говорить, что сделать дома, когда и сколько картошки или риса положить в кастрюлю, сколько варить. Я словно шеф-повар, а Леша в принципе как поваренок. И так во всех делах. Знаете, когда мы начали жить вместе, я никаких больших надежд на отношения не возлагала, думала: ну получится и получится. И все само собой как-то получилось», — рассказывала исполнительница.

Детей у супругов пока нет. Певица объясняла это тем, что еще не готова стать матерью.

«Времени на это нет, и нет того достатка, чтобы можно было обеспечить ребенка. Возможно, я пойду по пути многих артистов и заморожу яйцеклетки», — делилась Самойлова.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Юлия Самойлова и ее супруг музыкант Алексей Таран

Что известно об участии Самойловой в Евровидении

В 2017 году Юлия Самойлова победила во внутреннем конкурсе Первого канала и получила возможность поехать на Евровидение, которое проводилось в Киеве. Однако украинские власти запретили артистке въезд на территорию страны.

Меры в отношении Самойловой были связаны с ее поездками в Крым после возвращения полуострова в состав Российской Федерации. Европейский вещательный союз предложил России отправить другого конкурсанта на Евровидение, но Первый канал отказался.

Самойлова поехала на Евровидение в 2018 году. Конкурс проходил в Лиссабоне. Во втором полуфинале музыкального соревнования певица из-за волнения забыла некоторые слова песни. Тогда Россия впервые за 14 лет не прошла в финал конкурса.

Самойлова утверждала, что провалилась на Евровидении, поскольку ей было нужно больше времени на подготовку. По ее словам, ради участия в музыкальном соревновании она отказалась от годовой реабилитации, которая требовалась ей для восстановления после перенесенной операции.

«Мне сказали, мол, да что ты паришься — если что, там что-нибудь замажем или уберем, не переживай, это твоя репетиция. Вот и получилась моя репетиция», — жаловалась Самойлова в YouTube-шоу «Слушай, расскажи!».

Что Самойлова говорила о Пугачевой

В 2021 году Юлия Самойлова говорила, что поддерживает отношения с Аллой Пугачевой. Она рассказывала, что Примадонна за 100 тысяч рублей купила у нее песню для своей дочки заслуженной артистки РФ Кристины Орбакайте.

Также Самойлова отмечала, что Пугачева помогала ей не только деньгами, но и советами.

«Я всегда могу позвонить и попросить совета. И мне не откажут. В 2019 году я звонила ей в последний раз. Интересовалась у Аллы Борисовны, работать мне с одним человеком или нет. Она сказала, что ни в коем случае», — утверждала она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общается ли Самойлова с сестрой

Юлия Самойлова — двоюродная сестра по отцу блогера, модели и супруги рэпера Дениса Устименко-Вейнштеина (Джигана) Оксаны Самойловой. В детстве родственницы жили в Ухте в одном доме.

Самойловы не афишируют родство. Кроме того, в 2021 году исполнительница заявила, что находится в бедственном положении, так как ее пенсия по инвалидности составляет всего 14 тысяч рублей, а 12-дневный курс лекарства, которое она принимала, стоил 750 тысяч рублей.

В программе «Звезды сошлись» Самойлову спросили, помогает ли ей сестра-блогер, у которой большие доходы.

«Сама она не предлагает. У нас такое воспитание в семье: пока ты сам не попросишь помощи, то не предложат. Мне хочется быть востребованным артистом», — прокомментировала певица.

Однако, несмотря на отсутствие помощи, в прошлом году артистка появилась на годовщине свадьбы Оксаны Самойловой и Джигана.

Как Самойловой испортили лекарство

В апреле этого года Юлия Самойлова пожаловалась, что ей испортили лекарство почти за миллион рублей. В произошедшем она обвинила сотрудников гостиницы «Метрополь» в Геленджике.

«Препарат „Эврисди“ за 795 тысяч рублей разработан для лечения спинальной мышечной атрофии. Этим заболеванием с детства страдает Самойлова. На днях она прилетела на выступление в Краснодарский край и попросила сотрудников отеля оставить лекарство в холодильнике при температуре 2–8 градусов. Но те, по словам певицы, просто заморозили его, из-за чего раствор стал непригоден. Менеджер заявила, что „Эврисди“ (действующее вещество Рисдиплам) в Геленджике нет и поэтому, сорян, никто не знал, как хранить лекарство. Про то, что работникам „Метрополя“ дали инструкцию, при какой температуре держать препарат в холодильнике, сотрудница тактично умолчала», — сообщал Telegram-канал Mash.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юлия Самойлова

Чем сейчас занимается Самойлова

Юлия Самойлова с 2021 года числится попечителем фонда «Клуб добра», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями.

Артистка признавалась, что хочет вернуться на большую сцену. В 2022 году она выпустила трек Yeah. В 2023 году певица была хедлайнером фестиваля «Янтарная нота объединяет города» в Калининграде.

Сольные выступления Самойловой в ближайшее время не запланированы.

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