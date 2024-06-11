Критика СВО, отъезд из России, пять детей: где сейчас Наталья Водянова

Фото: Sputnik/РИА Новости

Наталья Водянова

Российская супермодель и телеведущая Наталья Водянова в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Как и где она живет сейчас, что известно о ее личной жизни и позиции по спецоперации?

Чем известна Водянова

Наталья Водянова родилась 28 февраля 1982 года в Нижнем Новгороде. У нее есть две младшие сестры — Оксана и Кристина.

В возрасте 15 лет она поступила в Нижегородский педагогический колледж, но проучилась там недолго. В 16 лет была зачислена в модельное агентство Евгении Чкаловой «Евгения».

Модельная карьера Водяновой началась в 1999 году, когда на одном из конкурсов красоты французский модельер Жан-Поль Готье заметил ее и предложил сотрудничество.

Она принимала участие в показах Alexander McQueen, Christian Dior, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Valentino, Givenchy, Hermes, Kenzo, Viktor & Rolf, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Chopard, Balmain и других брендов.

«Я не думала, что добьюсь успеха. Все, чего я хотела, — зарабатывать столько, чтобы обеспечивать безопасность моей маме и сестре», — рассказывала модель.

В 2009 году Водянова вместе с телеведущим Андреем Малаховым провела полуфинал Евровидения в Москве.

В 2013 году модель вела проект «Голос. Дети» вместе с актером Дмитрием Нагиевым.

После рождения третьего ребенка в 2008 году Водянова объявила о завершении карьеры. Она решила сосредоточиться на воспитании детей и благотворительных проектах. При этом иногда модель выходит на подиум и участвует в показах в качестве приглашенной звезды.

Что известно о личной жизни Водяновой

Первым мужем Натальи Водяновой был британский художник Джастин Тревор Беркли Портман. В браке родилось трое детей: сын Лукас Александр, дочь Нева и сын Виктор. Однако в 2021 году супруги развелись.

«Я очень практичная мать, а Джастин совсем не практичный отец. Он очень любит детей и при этом не из тех, кто не забудет искупать или убедится, что все пошли погулять. В итоге мне приходилось все делать одной, без его участия. И такая ситуация сильно нас разъединила, потому что воспитание и уход за детьми — это то прекрасное, что нужно переживать и делать совместно», — комментировала телеведущая.

В 2011 году Водянова начала встречаться с французским бизнесменом Антуаном Арно. В 2014 году у пары родился сын Максим, а в 2016 году — сын Роман. В 2020 году модель и предприниматель поженились.

«Это было абсолютно неожиданно. Но Антуан сделал все, чтобы продемонстрировать свои истинные намерения насчет меня. Получилось как в сказке: он на коленях и делает предложение… на русском», — рассказывала Водянова.

Фото: Ik Aldama/Global Look Press Наталья Водянова и Антуан Арно

Что известно о болезни сестры Водяновой

Одна из сестер Натальи Водяновой, Оксана, родилась с тяжелой формой аутизма и ДЦП.

Болезнь родственницы сыграла в жизни модели важную роль — прославившись, Водянова начала оказывать помощь семьям, имеющим детей с разными врожденными диагнозами.

В 2004 году она учредила фонд «Обнаженные сердца». Среди направлений работы организации — поддержка детей с особенностями физического и ментального развития и оказание помощи семьям с такими детьми — финансовой, консультативной, юридической. Кроме того, фонд финансирует установку игровых инклюзивных площадок для «особенных» детей в России.

В 2015 году произошел скандал с участием сестры Водяновой: Оксану, пришедшую в кафе в Нижнем Новгороде, выгнали и оскорбили. Дело в том, что из-за болезни внешность женщины изменилась, поэтому руководство кафе решило, что она может испугать других посетителей. В итоге пришлось вызвать полицию. Было заведено дело об оскорблении чести и достоинства.

При этом представители кафе говорили другую версию: по их словам, Оксана хотела зайти за барную стойку, а, получив отказ, начала биться головой о стену. После этого ей предложили вызвать скорую и покинуть кафе, однако она якобы закатила скандал.

Сама Водянова приехала к сестре и начала заниматься этим вопросом. Она даже встретилась с руководством кафе.

Почему сестру Водяновой отдали на удочерение

В 2020 году появилась информация о том, что у Натальи Водяновой есть не две сестры, а три. Выяснилось, что младшую сестру Марию из-за трудностей отдали на удочерение богатым американцам.

Модель в интервью рассказывала, что спустя 20 лет Мария, которую теперь зовут Дженна, сама нашла ее. Девушка сделала ДНК-текст, подтвердивший родство с Водяновой.

Сама телеведущая утверждала, что искала родственницу с помощью частных детективов, но безуспешно.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Наталья Водянова

Что Водянова говорила о спецоперации

Наталья Водянова не поддерживает проведение спецоперации. Модель оказывает помощь украинским беженцам.

«Как мать, в случае любых потрясений я могу думать только о детях. В эти дни мое сердце и мои мысли с матерями и женщинами, которых уже коснулось и еще может коснуться происходящее на Украине, я думаю только о них и их детях. В одиночку я, конечно, не смогу помочь всем, но вместе мы можем сделать очень и очень многое. Я внимательно изучаю и скоро начну делиться данными благотворительных организаций, которые помогают пострадавшим, буду жертвовать сама и призываю вас тоже жертвовать и делиться информацией», — высказывалась она в микроблоге.

Чем сейчас занимается Водянова

Наталья Водянова вместе с мужем и детьми живет в Париже.

В 2021 году модель приняла участие в Парижской неделе моды, демонстрируя весенне-летнюю коллекцию российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Помимо этого, Водянова продолжает заниматься благотворительностью.

В мае 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что киностудия Водяновой ушла в минус на 6 млн рублей после того, как она уехала из России.

«„Супернова продакшенс“ была создана в 2019 году для того, чтобы делать презентабельные видосики о деятельности благотворительного фонда Водяновой „Обнаженные сердца“. Поначалу дела шли хорошо, но в 2020 году Наталья сыграла свадьбу с Антуаном Арно и через год уехала жить в Париж. После этого все пошло на спад. В прошлом году киностудия показала минус 5,9 млн рублей, а в этом выручка упала еще на 100к. По документам 43-летняя модель по-прежнему единоправный учредитель ООО „Супернова продакшенс“. На деле всем занимается Елена Дмитриенко (директор компании). Если ситуация не исправится, фирму могут ликвидировать», — говорилось в публикации.

Читайте также:

Слова об Украине, развод с Ходоркайте, театр: куда пропал Ярослав Бойко

Афганистан, смерть отца, дружба с Киркоровым: как живет певица Ани Лорак

Донбасс, отрыв груди, слова о Ветрове: где сейчас актриса Карина Зверева