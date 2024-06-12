«Приятно бросать к ногам жены пачки денег»: куда пропал Валерий Сюткин

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Валерий Сюткин

Заслуженный артист России Валерий Сюткин в марте 2022 года взял паузу в ведении соцсетей, но продолжил иногда появляться на светских мероприятиях. Что известно о личной жизни артиста и творческих планах?

Что известно о личной жизни Сюткина

Музыкант был трижды женат. По словам Сюткина, к первым двум бракам он относился несерьезно, «поэтому и разводился быстро».

Первая супруга в 1980-м подарила артисту дочь Елену. В 2014 году она родила дочь Василису — внучку Сюткина. Имени первой супруги музыкант не называл. В браке со второй женой у певца в 1987 году появился сын Максим.

С 1993 года Сюткин женат на уроженке Риги Виоле. В 1996 году у них родилась дочь, которую пара назвала Виолой. Девушка выбрала профессию историка искусств и сейчас работает заведующей труппой и продюсером в театре на Малой Бронной у режиссера Константина Богомолова.

Сюткин живет в Москве недалеко от станции «Чистые пруды» вместе с супругой, дочерью Виолой и младшим сыном Лео, появившимся на свет в 2020 году. Артист признался, что хочет выдать наследницу замуж, но с «мужчинами сейчас проблема».

«Дочка говорит, что они алчные и расчетливые. Она работает в театре, я ей говорю: не смей выйти замуж за актера. Так что пока она одна», — поделился Сюткин в интервью KP.RU.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Валерий Сюткин с женой Виолой

Музыкант назвал своих детей «самодостаточными и приличными людьми». По словам Сюткина, все они работают и живут в России, занимаются здесь бизнесом.

В недавнем интервью отметил, что не любит делиться личной жизнью. При этом Сюткин не осуждает тех, кто продвигает свое творчество таким образом.

«Люди и так меня знают и придут на мой концерт, а потом расскажут другим. Я переосмыслил все эти соцсети в 2022 году, полностью перестал ими пользоваться. Я живу концертами. Потом после них приятно возвращаться домой и бросать к ногам жены пачки денег», — рассказал Сюткин.

Где сейчас Валерий Сюткин

В 2022 году музыкант поставил на паузу ведение социальных сетей. Кроме того, тогда же артист отказался от гастролей, однако спустя полгода вернулся к выступлениям. Поклонники обратили внимание, что Сюткин изменил некоторые свои композиции, в частности вычеркнул из песни «Московский бит» упоминание украинской столицы, заменив Киев на Сочи.

«Пусть танцуют с нами все, кто любит бит, — Сочи и Магадан, Пенза и Ереван», — пел музыкант на концертах.

В конце 2022 года музыкант принял участие в проекте «Голос 60+» и стал лучшим наставником сезона по результатам зрительского голосования. В 2023 году музыкант начал вести «Подкаст.Лаб» на Первом канале. В настоящий момент у артиста плотный график концертов.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Валерий Сюткин

В 2023 году KP.RU писал, что Сюткин был одним из ведущих «Новогоднего голубого огонька» на телеканале «Россия 1».

Сюткин гастролирует по российским городам с новой сольной программой в стиле рок-н-ролл, где исполняет свои хиты «Король Оранжевое лето», «Любите, девушки», «Вася», «Оранжевый галстук», «12-45», «Москва — Нева», «Красавчик», «Я — то, что надо», «Дорога в облака» и многие другие. Музыкант часто дает концерты в Москве, в том числе в джаз-клубе Игоря Бутмана.

Что за скандал случился у Сюткина с SHAMAN

В марте 2023 года музыкант признался, что его «не цепляют» песни SHAMAN (Ярослав Дронов). Сюткин отметил, что ему ближе композиции, созданные Александрой Пахмутовой.

«Я не могу сказать, что меня цепляют песни популярного сегодня певца SHAMAN. Мне ближе то, что Александра Николаевна Пахмутова писала», — признался Сюткин в беседе с ТАСС.

В недавнем интервью музыкант признался, что после этого он «поплатился» за свои слова. Сюткин не стал говорить, произошел ли скандал или нет, но отметил, что его слова «всюду растащили».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

«У меня четыре принципа: не говорить, что не знаешь, не хвастаться, не осуждать и не обсуждать. Я однажды тут что-то сказал и так поплатился, вот причем высказался очень доброжелательно. У меня как-то спросили про SHAMAN. А я, если честно, видел только один эфир с ним, там, где он в дредах пел песню. Мне показалось немножко неорганично, поэтому я искренне сказал, что меня это не зацепило. Это потом везде растащили. Сейчас спросите меня про Ярослава, скажу, что он молодец. Талантливый и трудолюбивый», — сказал Сюткин.

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