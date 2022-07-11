Сюткин раскрыл причину отсутствия успеха у участников «Голоса» Сюткин раскрыл причину отсутствия успеха у участников «Голоса»: «Это репертуар»

Фото: City News Moskva/Global Look Press

Валерий Сюткин

Российский певец и музыкант Валерий Сюткин объяснил, почему многие бывшие участники популярного телевизионного проекта «Голос» остаются невостребованными в музыкальной среде. По его мнению, причина кроется в отсутствии оригинального репертуара, а перепевки известных композиций не пользуются широким спросом. Мыслями он поделился с изданием WDay.

Главная проблема тех, кто после передачи пытается добиться успеха — это репертуар. Я советую своим подопечным учиться писать песни, даже если не получается, и учиться самим подбирать свой репертуар. Можно давать новую жизнь известным песням: новый ритм, новый взгляд, — считает музыкант.

По его словам, это крайне сложная задача, однако ее проходят все более-менее успешные исполнители, и для достижения цели придумывание собственного репертуара необходимо. Сюткин заявляет, что проект «Голос» — всего лишь промо-площадка, и участники интересуют зрителя ровно столько, сколько находятся в этом проекте.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал лучших вокалистов России. По его мнению, все артисты, которые представляли Россию на Евровидении, имеют хорошие вокальные данные, и их приятно послушать вживую. К таковым он отнес Полину Гагарину и Сергея Лазарева. Также критик отметил участника шоу «Голос» Сергея Волчкова и музыканта Александра Панайотова.